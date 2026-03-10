ANALİZ| Küresel kaosun ortasında bir denge gücü: Türkiye! Jeopolitik fırtınada nasıl dik durduk?
Dünya jeopolitik bir kırılma döneminden geçerken Orta Doğu’dan Asya’ya uzanan krizler küresel dengeleri sarsıyor. ABD-İsrail-İran savaşı ve diğer cephelerde artan gerilim bölgeleri ateş çemberine çevirirken, Türkiye denge politikası, güçlü iç cephe vurgusu ve aktif diplomasisiyle öne çıkıyor. Ankara, savunma hamleleri ve diplomatik girişimleriyle krizleri sadece izleyen değil, yöneten kritik bir aktör konumuna yükseliyor.
KÜRESEL SAVAŞ TAMTAMLARI VE ORTA DOĞU'DA YIKIM
Dünya adeta bir ateş çemberinden geçiyor. Orta Doğu'da ABD-İsrail-İran savaşı bölgeyi tehdit ederken, Avrupa'da Rusya-Ukrayna cephesi, Asya'da ise Çin-Tayvan gerilimi tırmanıyor. ABD cephesinden gelen açıklamalar ise saldırıların boyutunu gözler önüne seriyor.
Dönemin ABD Başkanı Donald Trump, "İnsanların daha önce hiç görmediği seviyelerde İran'ın füze ve insansız hava aracı kapasitesini her saat daha da fazla yok ediyoruz. Üç günde 24 gemi batırdık, artık donanmaları ve hava savunmaları yok" sözleriyle bölgedeki operasyonların vahametini aktardı.
TÜRKİYE'NİN DENGE POLİTİKASI VE BARIŞ VURGUSU
Bu jeopolitik fırtınanın tam merkezinde yer alan Türkiye, istikrarını korumak için aktif bir diplomasi yürütüyor. Bölgedeki çatışmalara karşı Türkiye'nin duruşunu net bir şekilde ortaya koyan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Biz bölgemizi ilgilendiren meselelerde asla tarafsız değiliz. Türkiye olarak sulh ve sükunun tarafındayız, huzurun ve istikrarın tarafındayız" ifadelerini kullandı.