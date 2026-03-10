CANLI YAYIN

ANALİZ| Küresel kaosun ortasında bir denge gücü: Türkiye! Jeopolitik fırtınada nasıl dik durduk?

Dünya jeopolitik bir kırılma döneminden geçerken Orta Doğu’dan Asya’ya uzanan krizler küresel dengeleri sarsıyor. ABD-İsrail-İran savaşı ve diğer cephelerde artan gerilim bölgeleri ateş çemberine çevirirken, Türkiye denge politikası, güçlü iç cephe vurgusu ve aktif diplomasisiyle öne çıkıyor. Ankara, savunma hamleleri ve diplomatik girişimleriyle krizleri sadece izleyen değil, yöneten kritik bir aktör konumuna yükseliyor.

Dünya yeni bir jeopolitik kırılma döneminden geçerken, Orta Doğu'dan Asya'ya kadar uzanan savaş tamtamları küresel dengeleri sarsıyor. ABD-İsrail-İran gerilimi bölgeyi ateş çemberine alırken, Türkiye bu jeopolitik fırtınanın tam ortasında ayakta kalan tek denge gücü olarak öne çıkıyor. Ankara, bir yandan sınır güvenliğini en üst düzeyde sağlarken, diğer yandan "Güçlü İç Cephe" vurgusuyla milli birliğini tahkim ederek krizleri yöneten ana aktör konumuna yükseliyor.

TÜRKİYE NASIL KRİZLERİ YÖNETEN AKTÖR OLDU?

KÜRESEL SAVAŞ TAMTAMLARI VE ORTA DOĞU'DA YIKIM

Dünya adeta bir ateş çemberinden geçiyor. Orta Doğu'da ABD-İsrail-İran savaşı bölgeyi tehdit ederken, Avrupa'da Rusya-Ukrayna cephesi, Asya'da ise Çin-Tayvan gerilimi tırmanıyor. ABD cephesinden gelen açıklamalar ise saldırıların boyutunu gözler önüne seriyor.

foto: ahaber.com.tr

Dönemin ABD Başkanı Donald Trump, "İnsanların daha önce hiç görmediği seviyelerde İran'ın füze ve insansız hava aracı kapasitesini her saat daha da fazla yok ediyoruz. Üç günde 24 gemi batırdık, artık donanmaları ve hava savunmaları yok" sözleriyle bölgedeki operasyonların vahametini aktardı.

foto: ahaber.com.tr

TÜRKİYE'NİN DENGE POLİTİKASI VE BARIŞ VURGUSU

Bu jeopolitik fırtınanın tam merkezinde yer alan Türkiye, istikrarını korumak için aktif bir diplomasi yürütüyor. Bölgedeki çatışmalara karşı Türkiye'nin duruşunu net bir şekilde ortaya koyan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Biz bölgemizi ilgilendiren meselelerde asla tarafsız değiliz. Türkiye olarak sulh ve sükunun tarafındayız, huzurun ve istikrarın tarafındayız" ifadelerini kullandı.

foto: ahaber.com.tr

Diğer yandan MHP Lideri Devlet Bahçeli de bölgesel barışın önemine dikkat çekerek, "Barışın kaybedeni, savaşın kazananı olmaz, olamaz. ABD'nin Siyonizm'in tahrik ve tertibine gelerek İran'a saldırması gayri meşrudur, gayri ahlakidir" sözleriyle saldırıları sert bir dille kınadı.

foto: ahaber.com.tr

"GÜÇLÜ İÇ CEPHE" VE MİLLİ BİRLİK MESAJI

Etraftaki devletler birer birer sarsılırken, Ankara "İç Cephe"yi tahkim etmenin hayati önemine vurgu yapıyor. Türkiye'nin geleceği için milli birlik projesinin önemini anlatan Devlet Bahçeli, "İç cephenin önemi zannederim daha iyi anlaşılmıştır. 'Terörsüz Türkiye' hedefine dudak büken aymazlar, ne yaptığımızı, neyi amaçladığımızı daha iyi görüyor musunuz? Bir olmuş, diri olmuş Türkiye'nin neresinden rahatsızsınız?" sözleriyle içerideki birliğin dış tehditlere karşı en büyük kalkan olduğunu vurguladı.

foto: ahaber.com.tr

KRİZLERİ YÖNETEN AKTÖR: ANKARA

Türkiye, son yıllarda savunma sanayiindeki yerli hamleleri ve enerjide bağımsızlık arayışıyla sadece krizleri izleyen değil, krizleri yöneten bir aktör haline geldi. Devletin kararlılığını ifade eden Başkan Erdoğan, "Hudutlarımızın ve hava sahamızın güvenliğinde en küçük bir ihmal ve tereddüt göstermiyoruz. 86 milyonun bir tek ferdinin dahi zarar görmemesi adına devlete düşen görev neyse harfiyen yerine getiriyoruz" ifadeleriyle güvenlikteki tavizsiz duruşu özetledi.

foto: ahaber.com.tr

Orta Doğu Uzmanı Mehmet Alaca ise Türkiye'nin proaktif hamlelerini, "Ankara'nın dış politikada ne kadar öngörülü ve akıllı davrandığının sonuçlarını görüyoruz. İran savaşı, bu 'Terörsüz Türkiye' sürecinin gücünün bir test alanı olacak" sözleriyle değerlendirdi.

Jeopolitik fırtınalarda ayakta kalmanın yolunun sadece ordudan değil, milletin birliğinden geçtiğini kanıtlayan Türkiye; güçlü devlet, güçlü millet ve güçlü iç cephe anlayışıyla tarihsel liderlik geleneğini sürdürmeye devam ediyor.

