ANALİZ| Küresel kaosun ortasında bir denge gücü: Türkiye! Jeopolitik fırtınada nasıl dik durduk?

Dünya yeni bir jeopolitik kırılma döneminden geçerken, Orta Doğu'dan Asya'ya kadar uzanan savaş tamtamları küresel dengeleri sarsıyor. ABD-İsrail-İran gerilimi bölgeyi ateş çemberine alırken, Türkiye bu jeopolitik fırtınanın tam ortasında ayakta kalan tek denge gücü olarak öne çıkıyor. Ankara, bir yandan sınır güvenliğini en üst düzeyde sağlarken, diğer yandan "Güçlü İç Cephe" vurgusuyla milli birliğini tahkim ederek krizleri yöneten ana aktör konumuna yükseliyor.

KÜRESEL SAVAŞ TAMTAMLARI VE ORTA DOĞU'DA YIKIM

Dünya adeta bir ateş çemberinden geçiyor. Orta Doğu'da ABD-İsrail-İran savaşı bölgeyi tehdit ederken, Avrupa'da Rusya-Ukrayna cephesi, Asya'da ise Çin-Tayvan gerilimi tırmanıyor. ABD cephesinden gelen açıklamalar ise saldırıların boyutunu gözler önüne seriyor.