ANALİZ| Orta Doğu'da kirli plan: Bölge yeni bir din savaşıyla mı dizayn ediliyor?

Orta Doğu, bin yıllık yolların kavşağı ve peygamberlerin ayak izleriyle yoğrulmuş kadim bir coğrafya olarak bugün yine tarihin en kritik dönemeçlerinden birinden geçiyor. İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik operasyonlarıyla tırmanan gerilim, sadece askeri bir strateji değil, kullanılan "dini" dil ile küresel bir hesaplaşmanın fitilini ateşliyor. Siyonist ideolojinin "Arz-ı Mevud" hayalleri ve Batılı liderlerin "Haçlı Seferi" tınılı açıklamaları, "Bölgenin geleceği bir din savaşıyla mı şekillenecek?" sorusunu dünya gündeminin merkezine taşıyor.

SAVAŞIN DİLİ: STRATEJİK HEDEFLER VE DİNİ REFERANSLAR

İsrail ve ABD'nin İran'da stratejik noktaları hedef alan operasyonları, bölgede yeni bir gerilim dalgası yaratırken, saldırıların ardındaki motivasyon kaynağı tartışma konusu oldu. ABD'li Senatör Lindsey Graham, "Bu dini bir savaş. Günün sonunda bunu kim kazanacak? Şu anda karşı karşıya olduğumuz şey, Orta Doğu'nun geleceğini bin yıl boyunca belirleyecek bir karar anıdır" ifadelerini kullandı. Bu açıklamalar, savaşın sadece askeri bir harekat olmadığını, derin bir inanç temeline oturtulmak istendiğini gözler önüne serdi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Orta Doğu'nun çehresini değiştireceğiz" sözleriyle operasyonun çapını tarif ederken; İsrail Cumhurbaşkanı İzak Herzog, "Tarihi bir dönüm noktasındayız. Orta Doğu'nun geleceği bu operasyonun başarısına bağlı" şeklinde konuştu.