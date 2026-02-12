ANALİZ | CHP'nin sınıfta kalan yargı karnesi: Kontrol edilebilir düzene duyulan özlem mi?

BUGÜN: YARGI BAĞIMSIZLIĞI TARTIŞMASI

CHP, son dönemde her soruşturmayı "siyasi", her yargı kararını "talimatlı" olarak nitelendiriyor. Ancak geçmişte yargı müdahaleleri olarak değerlendirilen birçok kritik eşikte CHP'nin pozisyonu hafızalardaki yerini koruyor.

Bu nedenle kamuoyunda şu soru daha yüksek sesle soruluyor:

CHP gerçekten bağımsız bir yargı mı istiyor? Yoksa kontrol edebildiği bir yargı düzenini mi özlüyor?