Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Küresel kuşatmada yeni nesil darbe! Tankla değil "tık"la geliyorlar

Klasik darbelerin yerini alan “yeni nesil darbe” yöntemleri, sosyal medya ve algı operasyonları üzerinden ülkeleri hedef alıyor. Küresel güçlerin dijital işgal planları Ukrayna’dan İran’a, Türkiye’den Latin Amerika’ya uzanırken, uzmanlar güçlü devlet yapısı ve medya okuryazarlığının bu tehditlere karşı en etkili savunma olduğuna dikkat çekiyor.

Teknolojinin akıl almaz bir hızla gelişmesiyle küresel işleyiş kabuk değiştirirken, tarihin kara lekesi olan sömürge savaşları yerini dijital ve sistemik işgallere bıraktı. Son çeyrek asrın en popüler ve tehlikeli kavramı haline gelen "Yeni Nesil Darbe", orduların yerini medyanın, silahların yerini ise sosyal medya algoritmalarının aldığı bir operasyon modeline dönüştü. Ukrayna'dan Bolivya'ya, İran'dan Türkiye'ye kadar uzanan bu kirli tezgahın şifreleri A Haber Analiz'de.

HANGİ ÜLKELER YENİ NESİL DARBELERLE YIKILDI?

KLASİK DARBELERDEN TEKNOLOJİK İŞGALE

1980 öncesi Türkiye'de yaşanan toplumsal olayların ve askeri müdahalelerin arkasındaki dış etkenler, günümüzde yerini çok daha karmaşık yöntemlere bıraktı. Gazeteci Ekrem Kızıltaş, geçmişteki CIA hatıralarına atıfta bulunarak, "Bir ülkede etki altına almak istediğimiz yol olarak anarşiyi seçmişsek ve anarşi yeterli düzeyde değilse, biz onu ajanlarımız vasıtasıyla yükseltiriz şeklindeki açıklamaları Türkiye bizzat yaşadı" sözleriyle geçmişteki klasik müdahale yöntemlerini hatırlattı.

Günümüzde ise tankların yerini sosyal medya paylaşımlarının aldığını belirten Kızıltaş, "Gerçekler yerine algıların öne çıkarıldığı, gerçek olmayan şeylerin insanlara gerçekmiş gibi aktarıldığı bir dönemdeyiz" ifadelerini kullandı.

KÜRESEL OPERASYONLARIN HEDEFİNDEKİ ÜLKELER

Yeni nesil darbe girişimleri; Ukrayna'da 2014'te, Ermenistan'da 2018'de ve Bolivya'da 2019'da benzer senaryolarla sahnelendi. Önce sokaklar hareketlendirildi, ardından medya ve siyasi baskı mekanizmaları devreye sokuldu. İran'da yaşanan son gelişmeleri değerlendiren Gaffar Yakınca, "Bu düzen bir meşruiyet üretiyor ve sonucunda milyonlarca insan sokağa dökülüyor; ancak şiddet başladığı andan itibaren meşruiyet alanı kayboluyor" sözleriyle operasyonun işleyişini aktardı.

Yakınca ayrıca, İran'da oluşacak bir istikrarsızlığın en büyük bedelini yine bölge ülkelerinin ödeyeceğine dikkat çekerek, "İran'da bir iç kargaşa çıkar ve hükümet düşerse, bunun faturasını yine biz ödeyeceğiz" uyarısında bulundu.

DİJİTAL DÜNYANIN KARANLIK YÜZÜ: SOSYAL MEDYA

Yeni nesil darbelerin en büyük silahı haline gelen sosyal medya, toplumların sosyolojik yapısına göre manipüle ediliyor. Stratejist Mete Sohtaoğlu, dijital tehlikenin boyutlarını, "Toplumun demografisine uygun dış müdahaleler yapıldığı zaman o kalabalıklar yönetimi devirmeye yönlendirilebiliyor; Araplarda Facebook kullanımı fazlayken, başka bir ülkede TikTok üzerinden protestoları tetikleyici mesajlar görülebiliyor" ifadeleriyle dile getirdi. Sohtaoğlu, bu süreçte ülkelerin sadakatinin ekonomik zorluklar kullanılarak parayla satın alınmaya çalışıldığını, "Ülkeye sadakatin parayla satın alınabileceği, ekonomik zorluklar nedeniyle taraf değiştirebilecek kesimlerin işbirlikçi haline getirildiği bir mekanizma tetikleniyor" sözleriyle aktardı.

TÜRKİYE'Yİ YIKAMADILAR: HEDEF MİLLİ SAVUNMA VE LİDER

Türkiye, yeni nesil darbe yöntemlerinin en sert denendiği ülkelerin başında geliyor. 28 Şubat, Gezi Parkı eylemleri, 17-25 Aralık kumpasları ve nihayetinde 15 Temmuz hain darbe girişimiyle ülkeyi hedef alan küresel güçler, her seferinde milli iradeye çarptı. Bu operasyonların asıl amacının devleti ele geçirmekten ziyade devletin karar alma mekanizmalarını gasp etmek olduğu vurgulanırken; hedefte her zaman güçlü liderlik, milli savunma yatırımları ve tam bağımsız Türkiye idealinin olduğu kaydedildi.

NASIL DİRENMELİ? GÜÇLÜ DEVLET VE MİLLİ SERMAYE

Yeni nesil darbelere karşı direnmenin klasik darbelerden çok daha zor olduğunu belirten uzmanlar, tek çözümün "Güçlü Devlet" yapısını korumak olduğunu vurguluyor. Akademisyen Levent Ersin Orallı, dış müdahalelerin hiçbir coğrafyaya huzur getirmediğini belirterek, "Latin Amerika'da yapılan müdahalelerin hiçbiri demokrasi getirmedi; demokrasi adı altında pazarlanan tüm hadiseler daha ağır darbeleri ve kalkışmaları beraberinde getirdi" sözleriyle acı gerçeği özetledi. Ekrem Kızıltaş ise toplumsal savunma hattının medya okuryazarlığından geçtiğini belirterek, "86 milyonun zarar görmemesi için algılardan çok olgulara yönelmek, ana akım medyayı sağlıklı takip etmek ve uydurma haberlere itibar etmemek gerekiyor" ifadelerini kullandı.

