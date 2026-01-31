Teknolojinin akıl almaz bir hızla gelişmesiyle küresel işleyiş kabuk değiştirirken, tarihin kara lekesi olan sömürge savaşları yerini dijital ve sistemik işgallere bıraktı. Son çeyrek asrın en popüler ve tehlikeli kavramı haline gelen "Yeni Nesil Darbe", orduların yerini medyanın, silahların yerini ise sosyal medya algoritmalarının aldığı bir operasyon modeline dönüştü. Ukrayna'dan Bolivya'ya, İran'dan Türkiye'ye kadar uzanan bu kirli tezgahın şifreleri A Haber Analiz'de.

KLASİK DARBELERDEN TEKNOLOJİK İŞGALE

1980 öncesi Türkiye'de yaşanan toplumsal olayların ve askeri müdahalelerin arkasındaki dış etkenler, günümüzde yerini çok daha karmaşık yöntemlere bıraktı. Gazeteci Ekrem Kızıltaş, geçmişteki CIA hatıralarına atıfta bulunarak, "Bir ülkede etki altına almak istediğimiz yol olarak anarşiyi seçmişsek ve anarşi yeterli düzeyde değilse, biz onu ajanlarımız vasıtasıyla yükseltiriz şeklindeki açıklamaları Türkiye bizzat yaşadı" sözleriyle geçmişteki klasik müdahale yöntemlerini hatırlattı.