Küresel kuşatmada yeni nesil darbe! Tankla değil "tık"la geliyorlar
Klasik darbelerin yerini alan “yeni nesil darbe” yöntemleri, sosyal medya ve algı operasyonları üzerinden ülkeleri hedef alıyor. Küresel güçlerin dijital işgal planları Ukrayna’dan İran’a, Türkiye’den Latin Amerika’ya uzanırken, uzmanlar güçlü devlet yapısı ve medya okuryazarlığının bu tehditlere karşı en etkili savunma olduğuna dikkat çekiyor.
Teknolojinin akıl almaz bir hızla gelişmesiyle küresel işleyiş kabuk değiştirirken, tarihin kara lekesi olan sömürge savaşları yerini dijital ve sistemik işgallere bıraktı. Son çeyrek asrın en popüler ve tehlikeli kavramı haline gelen "Yeni Nesil Darbe", orduların yerini medyanın, silahların yerini ise sosyal medya algoritmalarının aldığı bir operasyon modeline dönüştü. Ukrayna'dan Bolivya'ya, İran'dan Türkiye'ye kadar uzanan bu kirli tezgahın şifreleri A Haber Analiz'de.
KLASİK DARBELERDEN TEKNOLOJİK İŞGALE
1980 öncesi Türkiye'de yaşanan toplumsal olayların ve askeri müdahalelerin arkasındaki dış etkenler, günümüzde yerini çok daha karmaşık yöntemlere bıraktı. Gazeteci Ekrem Kızıltaş, geçmişteki CIA hatıralarına atıfta bulunarak, "Bir ülkede etki altına almak istediğimiz yol olarak anarşiyi seçmişsek ve anarşi yeterli düzeyde değilse, biz onu ajanlarımız vasıtasıyla yükseltiriz şeklindeki açıklamaları Türkiye bizzat yaşadı" sözleriyle geçmişteki klasik müdahale yöntemlerini hatırlattı.
Günümüzde ise tankların yerini sosyal medya paylaşımlarının aldığını belirten Kızıltaş, "Gerçekler yerine algıların öne çıkarıldığı, gerçek olmayan şeylerin insanlara gerçekmiş gibi aktarıldığı bir dönemdeyiz" ifadelerini kullandı.
KÜRESEL OPERASYONLARIN HEDEFİNDEKİ ÜLKELER
Yeni nesil darbe girişimleri; Ukrayna'da 2014'te, Ermenistan'da 2018'de ve Bolivya'da 2019'da benzer senaryolarla sahnelendi. Önce sokaklar hareketlendirildi, ardından medya ve siyasi baskı mekanizmaları devreye sokuldu. İran'da yaşanan son gelişmeleri değerlendiren Gaffar Yakınca, "Bu düzen bir meşruiyet üretiyor ve sonucunda milyonlarca insan sokağa dökülüyor; ancak şiddet başladığı andan itibaren meşruiyet alanı kayboluyor" sözleriyle operasyonun işleyişini aktardı.