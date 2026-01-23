Orta Doğu'da kirli oyunun ikinci perdesi: Sykes-Picot zulmü 100 yıl sonra yeniden mi sahneleniyor?

foto: ahaber.com.tr MASADA ÇİZİLEN KANLI SINIRLAR: SYKES-PİCOT İngilizlerin askeri alanda yaşadığı bu hezimet, onları masa başında sinsi planlar yapmaya itti. 16 Mayıs 1916'da İngiliz Mark Sykes ve Fransız Francois Georges-Picot, Orta Doğu'yu paylaşan o gizli anlaşmaya imza attı. Rusya'nın da onay verdiği bu plan, bölgeyi cetvelle bölen suni sınırların temelini attı. Emperyalist güçler; dağları ve nehirleri ayırmakla kalmadı, insanların gönüllerine ve zihinlerine de nifak tohumları ekti. "Böl-parçala-yönet" taktiğiyle bölgenin zenginlikleri sömürgeci güçlere akıtıldı.

foto: ahaber.com.tr GAZZE'DEN LÜBNAN'A UZANAN SİNSİ PLAN Aradan geçen bir asra rağmen Orta Doğu'nun kaderi değişmedi. Bugün Gazze'de, Batı Şeria'da ve Lübnan'da yaşananlar, Sykes-Picot'un ikinci perdesinin sahnelendiğini kanıtlar nitelikte. İsrail yönetimi, Hamas ve Hizbullah bahanelerinin arkasına sığınarak bölgeyi kan gölüne çevirirken, Batılı güçler bu katliam şebekesine her türlü desteği vermeye devam ediyor. Yaşanan bu "cinnet hali", vadedilmiş topraklar hezeyanıyla birleşerek Türkiye'nin sınırlarına kadar dayanan bir tehdit oluşturuyor.