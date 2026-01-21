Başkan Erdoğan’ın stratejik zaferi: Suriye’de Baas rejimi tarihe gömüldü CHP yine sınıfta kaldı!
Türkiye, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Suriye'de hem sahada hem de masada tarihi bir zafer elde etti. 61 yıllık Baas rejimi bir gecede yıkılırken, "Emevi Camii'nde namaz" sözü bir temenni olmaktan çıkıp devletin zirvesiyle gerçeğe dönüştü. Muhalefetin "başaramazsınız" dediği ne varsa birer birer hayata geçirilirken, terör koridoru hayalleri de Mehmetçiğin demir yumruğuyla paramparça edildi. CHP ise rejim çökerken Esad ile diyalog peşinde koşarak siyaseten bir kez daha ofsayta düştü.
KURTLAR SOFRASINDA TÜRKİYE'NİN DİK DURUŞU
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 22 yıldır olduğu gibi uluslararası arenada Türkiye'nin haklarını savunmaya devam ediyor. Bölgedeki değişimi aylar öncesinden öngören Erdoğan, 61 yıllık zulüm düzeninin sona erdiğini, "61 yıllık zulmün, baskının, katliamın ve karanlığın ardından Baas rejimi artık tamamen tarihe karıştı. Ülkesinde 1 milyon masumun ölümüne sebep olan Esad, kuyruğunu kısıtırıp bir gecede Şam'dan kaçmak zorunda kaldı" sözleriyle aktardı.
Dünya liderlerinin de takdirini toplayan bu süreçte ABD Başkanı Donald Trump, "Erdoğan çok zeki biri. Suriye'de anahtar ülke Türkiye" ifadelerini kullandı. Ancak bu stratejik başarıya rağmen içerideki muhalefet, Türkiye'nin gücünü küçümsemeye devam etti. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Orta Doğu bataklığına girmeyin dedik. Türkiye'nin orada ne işi var dedik" diyerek Türkiye'nin güvenlik stratejisini hedef alırken, Başkan Erdoğan, "22 yıldır bir nevi kurtlar sofrası olan uluslararası arenada Türkiye'yi temsil ediyoruz" diyerek kararlılık mesajı verdi.
EMEVİ CAMİİ'NDE TARİHİ NAMAZ: ADRESE TESLİM MESAJ
Başkan Erdoğan'ın yıllar önce dile getirdiği "Emevi Camii'nde namaz kılacağız" sözü, CHP ve diğer muhalefet partileri tarafından yıllarca alay konusu yapılmıştı. Ümit Özdağ'ın, "Hani Şam'da Cuma namazı kılacaktık? Ne oldu Sayın Erdoğan?" ve Kılıçdaroğlu'nun, "Beyefendi Emevi Camii'nde namaz kılacaktı, 24 saatte kılacaktı" şeklindeki eleştirilerine en net cevap sahada verildi.