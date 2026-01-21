Başkan Erdoğan’ın stratejik zaferi: Suriye’de Baas rejimi tarihe gömüldü CHP yine sınıfta kaldı!

Türkiye, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Suriye'de hem sahada hem de masada tarihi bir zafer elde etti. 61 yıllık Baas rejimi bir gecede yıkılırken, "Emevi Camii'nde namaz" sözü bir temenni olmaktan çıkıp devletin zirvesiyle gerçeğe dönüştü. Muhalefetin "başaramazsınız" dediği ne varsa birer birer hayata geçirilirken, terör koridoru hayalleri de Mehmetçiğin demir yumruğuyla paramparça edildi. CHP ise rejim çökerken Esad ile diyalog peşinde koşarak siyaseten bir kez daha ofsayta düştü.

KURTLAR SOFRASINDA TÜRKİYE'NİN DİK DURUŞU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 22 yıldır olduğu gibi uluslararası arenada Türkiye'nin haklarını savunmaya devam ediyor. Bölgedeki değişimi aylar öncesinden öngören Erdoğan, 61 yıllık zulüm düzeninin sona erdiğini, "61 yıllık zulmün, baskının, katliamın ve karanlığın ardından Baas rejimi artık tamamen tarihe karıştı. Ülkesinde 1 milyon masumun ölümüne sebep olan Esad, kuyruğunu kısıtırıp bir gecede Şam'dan kaçmak zorunda kaldı" sözleriyle aktardı.