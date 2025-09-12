12 Eylül’de derin NATO ve CIA nasıl rol oynadı?

BARIŞ HAREKATI SONRASI HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMADI

Kıbrıs Barış Harekatı sonra Türkiye'de artık hiç bir şey eskisi gibi olmadı.

Harekâtı takip eden yıllarda ülke silah ambargosu ve ekonomik kıskaca alınırken, yaşanan sıkıntılar siyasi istikrarsızlığı da beraberinde getiriyordu.

1978-1979 AP, MSP ve MHP'den oluşan Cephe Hükûmeti'nin gensoru ile düşürülmesinden sonra Başbakan Ecevit bu kez bağımsızlar ve DP ile ortaklık hükümeti kuruyor, ancak milletvekili ara seçimlerinde önemli oranda oy kaybına uğrayınca istifa ediyordu.

Türkiye yavaş yavaş istikrarsızlık ve kaosa doğru sürükleniyor... 12 Eylül darbesine giden sürecin kilometre taşları döşeniyordu. Harekâttan sonra Türkiye'yi protesto için NATO'dan çekilen Yunanistan, tekrar NATO'ya dönmek istiyor ancak Türkiye veto ediyordu.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın ardından Türkiye'ye silah ambargosu uygulayan ABD ve derin NATO, Türkiye'ye yasadışı yollardan silah sokuyor, sağ ve sol gruplar silahlandırılıyordu.