Başkan Erdoğan Romanya Başbakanı Ciolacu ile Ortak Basın Toplantısı’nda açıklamalarda bulundu

"ENERJİ ALANINDA İŞBİRLİĞİMİZİ ARTIRMANIN YOLLARI ÜZERİNDE DURDUK"

Başkan Erdoğan, görüşmede enerji alanında işbirliğini artırmanın yolları üzerinde durduklarını aktardı.

Savunma sanayisi ve askeri alandaki işbirliğinin Romanya'yla ilişkilerin önemli sacayaklarından birini oluşturduğuna değinen Erdoğan, hem bu alanda hem savunma sanayisi işbirliğinde son yıllarda önemli bir ivme yakaladıklarını söyledi.

Romanya ile gerek ikili düzeyde gerek NATO'nun çatısı altında ortak faaliyetlerde bulunarak bölgenin güvenlik ve istikrarına katkı sağladıklarını belirten Erdoğan, "4 adet F16 savaş uçağımız NATO hava polisliği görevi kapsamında Romanya hava sahasında geçtiğimiz mart ayının sonuna kadar 4 ay boyunca görev yaptı. Karadeniz'de kıyıdaş ve NATO müttefiki iki ülke olarak Romanya'yla birlikte çalışıyoruz. Malumunuz Bulgaristan'ın da katılımıyla Karadeniz'de mayın karşı tedbirleri görev grubunu ihdas ettik." ifadelerini kullandı.

Terörle mücadelenin de görüşmelerin gündeminde yer aldığını aktaran Erdoğan, "PKK ve FETÖ gibi terör örgütleriyle mücadelede Romanya'dan beklentilerimizi Sayın Başbakan ile paylaştık." dedi.

Romanya'da yaşayan Türk ve Türk-Tatar toplumlarını iki ülke arasındaki dostluk köprüsü olarak gördüklerini dile getiren Erdoğan, "Soydaşlarımızın Rumen toplumuyla uyum içinde yaşamalarından memnuniyet duyuyoruz. Buna imkan sağlayan Rumen makamlarına teşekkür ediyoruz. Rumen vatandaşlarının ülkemize kimlikle seyahatini mümkün kılacak düzenlemeyi hayata geçirdiğimizi bu vesileyle duyurmak istiyorum. Bu şekilde beşeri münasebetlerimizin artacağına inanıyoruz." diye konuştu.