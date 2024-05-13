A101 13 Mayıs aktüel kataloğu yayınladı! A101’e uygun fiyata 3 musluklu su sebili, dikiş makinesi, hamur makinesi, halı yıkama makinesi satışta
A101 13 Mayıs aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Haftanın indirimli ürünleri arasında Thull Vartex V3 Gaming Bilgisayar, Sinbo Halı ve Koltuk Yıkama Makinesi, Onvo Dikey Şarjlı Süpürge, Easy Connect 8 Parça Tencere Seti, Onvo 55" Ultra HD Android 13 Smart Led Tv ve HUTT Yağsız Fritöz Airfryer uygun fiyatı ile dikkatleri üzerine toplamayı başardı. İşte haftanın indirim listesi…
Herkesin merakla beklediği A101 13 Mayıs aktüel ürünler kataloğunda yer alacak ürünler ve fiyatları belli oldu. 16 Mayıs 2024 tarihine kadar geçerli olacak fırsatlar kapsamında Onvo 55" Ultra HD Android 13 Smart Led Tv 11.999 TL, Philips 50" UHD Smart Led Tv 16.999 TL, JVC 43" Full HD Android Led Tv 9.999 TL, Onvo 32" HD Ready Android 13 Smart Led Tv 4.799 TL, Reeder S19 Max Pro S Cep Telefonu 5.499 TL, Mipa M33 Cep Telefonu 4.799 TL, Goodwest Siyah Cam Ankastre Set 3'lü 5.999 TL, Pierre Cardin Saç Düzleştirici 399 TL, HUTT Yağsız Fritöz Airfryer 1.899 TL, Arzum Starry El Blender Seti 1.199 TL, Onvo Dikey Şarjlı Süpürge 3.299 TL fiyattan satışa sunulacak. İşte A101 haftanın indir afişi…
A101 13 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Onvo 55" Ultra HD Android 13 Smart Led Tv 11.999 TL
Philips 50" UHD Smart Led Tv 16.999 TL
JVC 43" Full HD Android Led Tv 9.999 TL
Onvo 32" HD Ready Android 13 Smart Led Tv 4.799 TL
Reeder S19 Max Pro S Cep Telefonu 5.499 TL
Mipa M33 Cep Telefonu 4.799 TL
Goodwest Siyah Cam Ankastre Set 3'lü 5.999 TL
Pierre Cardin Saç Düzleştirici 399 TL
Pierre Cardin Saç Şekillendirici 549 TL
Pierre Cardin Şarjlı Saç Sakal Kesme Makinesi 599 TL
Pierre Cardin Dijital Baskül 219 TL
HUTT Yağsız Fritöz Airfryer 1.899 TL
Arzum Starry El Blender Seti 1.199 TL
Onvo Dikey Şarjlı Süpürge 3.299 TL
Kiwi Dikiş Makinesi 1.999 TL
Arzum Cookart Eco Midi Fırın 2.799 TL
Sinbo Halı ve Koltuk Yıkama Makinesi 3.299 TL
Sinbo Stand Mikser - Hamur Yoğurma Makinesi 1.999 TL
Nehir Yemek Kaşığı / Çatalı 34,90 TL
Nehir Tatlı Kaşığı / Çatalı 27,50 TL
Nehir Servis Gereçleri 129 TL
Nehir Çay Kaşığı 17,50 TL
Nehir Dmküm Kek Kalıbı 279 TL
LAVA Döküm Basık Tencere 1.199 TL
Bella Döküm Basık Tencere 599 TL
Bella Döküm Derin Tencere 599 TL
Bella Döküm Tava 379 TL
Taç Tava ve Sahan Seti 529 TL
Easy Connect 8 Parça Tencere Seti 1.999 TL
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