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ŞOK oto bakım ürünlerine büyük indirim fırsatı! 30 Mart 2024 aktüel ürünler kataloğunda 6 taksit fırsatı

Giriş Tarihi: 29.03.2024 Güncelleme Tarihi: 29.03.2024
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ŞOK oto bakım ürünlerine büyük indirim fırsatı! 30 Mart 2024 aktüel ürünler kataloğunda 6 taksit fırsatı

ŞOK, 30 Mart 2024 tarihli aktüel ürünler kataloğunu yayınladı! Haftanın indirim kataloğunda Kablosuz Kompresör 799 TL, Kompresör 499 TL, 500 ml Yazlık Araç Bakım Ürünleri 49,95 TL, Oto Cam Sileceği 39,95 TL ve Direksiyon Kılıfı 99,95 TL gibi fiyatlarla dikkat çeken ürünler yer alıyor. İşte 6 Nisan 2024 tarihine kadar devam edecek indirim afişi…

ŞOK, 30 Mart 2024 tarihli aktüel ürünler kataloğunda geniş bir oto bakım ürünleri yelpazesi sunuyor. 6 Nisan'a kadar sürecek kampanya kapsamında Kablosuz Kompresör 799 TL, Kompresör 499 TL, 500 ml Yazlık Araç Bakım Ürünleri 49,95 TL, Oto Cam Sileceği 39,95 TL, Direksiyon Kılıfı 99,95 TL, Oto Minderi 149 TL, 4 parça Oto Paspas 299 TL, 450 ml Lastik Tamir Kiti 69,95 TL, 300 gram Çizik Alıcı Pasta Cila 39,95 TL, Oto Güderi Büyük Boy 34,95 TL, 3'lü Oto Güderi 34,95 TL gibi uygun fiyatlarla müşterilere sunuluyor. İşte ŞOK haftanın yıldızları

30 MART AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Kablosuz Kompresör 799 TL,

Kompresör 499 TL,

500 ml Yazlık Araç Bakım Ürünleri 49,95 TL,

Oto Cam Sileceği 39,95 TL

Direksiyon Kılıfı 99,95 TL

Oto Minderi 149 TL,

4 parça Oto Paspas 299 TL,

450 ml Lastik Tamir Kiti 69,95 TL,

300 gram Çizik Alıcı Pasta Cila 39,95 TL,

Oto Güderi Büyük Boy 34,95 TL

3'lü Oto Güderi 34,95 TL

Telefon Tutucu 79,95 TL,

Vantuz Telefon Tutucu 119 TL,

Oto Kokusuz Küllük 19,95 TL

Asonic Mıknatıslı Araç Tutacağı 29,95 TL

S-link Şarj Kiti Type-C To Type C / Lightning 199 TL,

Hytech Spiral Aux Kablo 29,95 TL,

Kablosuz Kulaklık Transmitter 99,95 TL

S-link Bt240 Rgb FM Transmitter 199 TL

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