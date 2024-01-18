Tarım Kredi Market, 18 Ocak İndirim Kataloğu ile Müşterilerine Cazip Fırsatlar Sunuyor! Salatalık, Soğan, Limon, Çay, Türk Kahvesi ve Fazlası Uygun Fiyatlarla Satışta!

Tarım Kredi Market, 18 Ocak tarihli indirim kataloğuyla müşterilerine kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor. 19 Ocak 2024 tarihine kadar geçerli olan kampanya, birçok üründe özel indirimlerle dolu. TK Demleme Tiryaki çay 94,90 TL, TK Damla Sakız Aromalı Türk Kahvesi 23,90 TL, Sıkma Nar Suyu 52,90 TL, Sütaş Salep 39,90 TL, TK Süzme Bal 77,90 TL, TK Tahin 41 TL, Pastil 19,90 TL, Torku Çikolata Bar 12,90 TL, Sürahi 39,90 TL, Elit Sıvı Krem Temizleyici 24,90 TL, Elik Sıvı Bulaşık Deterjanı 64,90 TL, Viking Yumuşatıcı 63,90 TL ve TK Toz Tarçın 11,25 TL gibi cazip fiyatlarla satışa sunulan ürünler, ekonomik alışveriş imkanı sağlıyor. İşte fiyatlar…

TARIM KREDİ MARKET 18 OCAK İNDİRİM KATALOĞU