Vay Ursula, vah CHP

Avrupa kıtası tamamlanmalıymış. Böyle buyurmuş Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen.

İyi de Avrupa lego seti mi ki; nasıl tamamlanacak?

Ursula Hanım'ın demesine bakacak olursanız, Avrupa Birliği'nin (AB) genişleme politikası sayesinde. Bu da "jeopolitik zorunlulukmuş."

Anlaşılan o ki...

AB'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) kadar genişlemesi, Avrupa kıtasını tamama erdirmeye yetmemiş.

Sakın ola bu argümandan hareketle, "Bir yakası Avrupa'da olan Türkiye'yi AB'ye artık kesin alacaklar" demeyin, felaket yanılırsınız!

Ursula Hanım, Avrupa kıtasının genişlemesini; Avrupa'nın Rusya, Çin ve -sıkı durun- Türkiye etkisine girmemesi için arzuluyormuş.

Kimi dostlar üzgün ve kızgınlar bu yüzden; "NATO müttefiki ve AB üyeliğine adayız, bizi Çin ve Rusya'yla nasıl denk görürsünüz?" diyerekten.

Tam aksine, Ursula'nın endişesi beni çok mutlu etti, hatta göğsümü kabarttı.

Koskoca Avrupa Birliği etkimize girmekten endişe ediyor, daha ne olsun!

***

Türkiye'yi layık görmedikleri o sofranın, Türkiye'nin ağırlığıyla devrilmesinden korkuyorlar.Hani birini hem "standart dışı" bulup kulübe almazsınız hem de onun karizmasından ödünüz patlar ya; AB'nin hâl-i pürmelali de böyle.Tam bir "psikoanalitik" vaka.Türkiye'yi AB kapısında yıllardır beklettiler. Ama şimdi Türkiye'nin çekim alanına girmemek için panik butonuna basıyorlar.Hem "yetersiz" diyorlar hem devegibi devlerle aynı hizaya koyuyorlar.Türkiye'nin "ağır sıklet" ligine yükselişini bizzat kendi korkularıyla tescil ediyorlar, haberleri yok.

***

Zavallıbu ahval ve şerait içinde nasıl muhalefet yapsın?"Hiçbir yerde ağırlığımız yok, dünya bizi ciddiye almıyor" diye boşuna mı o kadar felaket tellallığı yaptılar?Vicdansız Ursula...canhıraş bir şekilde "Türkiye yandı, bitti, kül oldu" diyecek, sen kalkacaksın "Türkiye bizi etkisi altına alacak" diyeceksin!Elinizi vicdanınıza koyun da söyleyin ey erenler:Ne yapsın "benim CHP'lim" bu saatten sonra?diyenlerle nasıl dalga geçsin?Sakın CHP'li dostlarım, sakın pes etmeyin. Hep birlikte Ursula'nın üzerine gidin."Gizli AKP'li" veya "Saray'ın kadını" yaftasını öyle vurun ki doğduğuna pişman olsun.