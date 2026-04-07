İsfahan çöllerinde ABD'ye ait C-130 askeri nakliye uçağıyla 2 adet Black Hawk helikopterinin enkazı boylu boyunca uzanmış, alevleri tütüyor. Manzaranın resmi yorumu, "kahraman" pilotlarını kurtarmaktan ibaret.

Tamam "kahramanlıkları" 170 ilkokul kız öğrencisini katletmelerinden belliydi, lakin kurtarılmış olmaklıkları netameli.

Şöyle birkaç gün öncesine gidelim:

İran'ın düşürdüğü F-15E uçağında fırlatma koltuğunu kullanan subayı kurtarmak için ABD harekete geçmişti. Ama sessiz ve derinden değil, adeta davul zurnayla.

O kadar ki Pentagon tek bir subay için bölgeye koca bir orduyu sevk etmişti.

Bizzat ABD Başkanı Trump söyledi: "Benim talimatımla, ABD ordusu onu kurtarmak için dünyanın en ölümcül silahlarıyla donatılmış düzinelerce uçak gönderdi. Pilotumuz yaralı ancak iyileşecek..."

***

Güya "cesur savaşçı" tesmiye ettikleri çocuk katili pilotlarını sıfır zayiatla kurtarmışlar.Peki olay yerinde günlerce dumanı tüten o uçak parçaları neyin nesiydi?'ün haberine göre ABD, kurtarma operasyonu sırasında geride kalan araçları düşman eline geçmemesi için imha etmiş. Nedeni de C-130 Hercules uçağının çamura saplandıktan sonra "düşman" eline geçmesini önlemekmiş.Madem "İran'ın eline geçmesin diye imha ettik" açıklamasını yapacak kadar yetenekliler, "F-15E'yi de İran düşürmesin diye biz düşürdük..." deseymişler ya!Bakkala ekmek almaya uçak gemisiyle gidercesine, düzinelerce savaş uçağı eşliğinde bir pilot için "arama-kurtarma" operasyonu yaptıklarına uluslararası toplumu inandıracaklarını sanmaları şaka gibi.Gelgelelim...Asıl şaka'nun gayri resmi sözcüsü Trump'ın söylediğidir: "ABD, tarihindeki en cesur arama kurtarma operasyonlarından birini gerçekleştirdi..."Ne diyelim, Allah daha beter etsin.

***

Planları kuvvetle muhtemel, yeraltı tesislerindeki 300 kilogramlık zenginleştirilmiş uranyumu çalmaktı.Ama evdeki hesapçölüne uymadı. İran hava savunması "uyuyor" sanılırken, F-15E'nin kanatlarını budayıverdi.Karizma fena çizildi, planlar altüst oldu.Herkesin aklına da 1980'deki o meşhurgeldi. Teknoloji uzaya çıkmış, yapay zekâlar dünyayı sarmış; ama ABD'nin "çölde uçak yakma" hobisi değişmemiş. Yine aynı yanık kokusu, yine çöle terk edilen devasa metal yığınları.Ortada kusursuz bir zafer değil, 1980 model bir zilletin 2026 sürümü var.Demek ki teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, "Amerikan kibri" hep aynı kum tepesine tosluyor. Bu sefer kumun tadı her zamankinden daha acı.Hiç acı olmasaydı aşırı acıklı "pilot arama" senaryosuna bu denli sarılırlar mıydı?