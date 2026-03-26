Erdoğan’ı anlamak...

Güya İran'ı arkalayan kimi hesapların Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı itibarsızlaştırmak için adeta fırsat kolladığını esefle takip ediyoruz.

Hayır yani ne sanıyorlar?

Bugün Erdoğan gidip de Nevşin Mengü kafalılar iktidara gelse, İran'ın başı göğe mi erecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Körfez'deki Arap ülkelerini (Suudi Arabistan, BAE, Katar ve diğerlerini) İran'a karşı olası bir savaşa katılmamaları için yoğun bir diplomatik çabayla sükûnete davet ettiği "Bloomberg" gibi uluslararası yayın organlarına dahi yansıdı, görmüyorlar mı?

Şuncağızı da mı akıllarına düşürmüyorlar:

Erdoğan değil de (kendi ülkesi Venezuela'ya Amerikan askeri müdahalesi çağrısı yapan) MariaCorina Machado gibi bir vatan hainini "özgürlük kahramanı" ilan eden kafalar iktidarda olsaydı ne olurdu?

Körfez ülkelerini savaştan uzak tutmaya mı çalışırlardı yoksa İran'a karşı açılacak cephede Batı'nın güdümünde en ön safta yer almak için mi yırtınırlardı?

Unutmuş olamazsınız: Bundan 15 yıl mukaddem ana muhalefet, sırf İran'a yapılan haksızlıklara karşı çıktığı için'ı "eksenimizi kaydırmakla" ve "Batı'dan kopartmakla" suçlamıştı.Nedeni de şuydu:Sayın Erdoğan, o dönem Başbakan sıfatıyla uluslararası arenada, "İsrail'in elindeki nükleer silahları görmezden gelip İran'ın barışçıl nükleer santrallerine karşı çıkmak çifte standarttır..." diyerek adaleti haykıran yegâne liderdi.Ne var ki bu tarihsel ve stratejik duruşu ne dışarıdaki husumet odakları ne de içimizdeki dar görüşlü (Şii veya Sünni) "mezhepçi" hamakat ehli kavrayabildi.Cumhurbaşkanı Erdoğan kısa süre önce de 13-14 asırlık mezhep tartışmalarının yeniden alevlendirilmesini tehlikeli bir psikolojik harp olarak tanımlayarak şu tarihi uyarıyı yaptı: "Siyonist katliam şebekesinin elin taşıyla elin kuşunu vurma oyununa kesinlikle gelmemeliyiz."de bu ayrıştırıcı tuzaklara karşı devlet aklının tavrını netleştirerek destek verdi.

Bu birleştirici vizyon;ve'e kadar öncü mütefekkirlerimizin bize bıraktığı entelektüel mirastır.da "İran'ı dışlamayalım (...) Batı'nın çirkin iftiralarına aldanmayalım, iğrenç politikalarına kanmayalım, onlar bizi birbirimize düşürüp kırdırmak; sonra da kendi sömürüsünü devam ettirmek istiyor..." diyerek yıllar öncesinden bizi uyarmıştı.Tüm bu açık ikazlara rağmen birileri çıkıp "İran, ABD-İsrail siyonist ittifakına karşı kazanırsa Şiilik sempati toplar" gibi meczupça korkular üretiyorlar.Epstein ittifakının İran'a bomba yağdırmasını siyonistlerle kol kola kutlayan İranlıların varlığı üzerinden nasıl ki Şiilik aşağılanamaz, İran'ın şanlı direnişi üzerinden de tersi hasıl olmaz.Zira, İran mezhep savaşı değil ABD-İsrail emperyalizme karşı varoluşsal birvermektedir. Nokta.