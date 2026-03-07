Hadi inşallah...

Trump'ın Savaş Bakanı Hegseth'in vücudundaki dövmeler, dini semboller Haçlı Seferleri'ne duyduğu muhabbeti yansıtan ideolojik bir bütünlük taşıyor.

Bu koleksiyonun en çarpıcı parçalarından biri de kolunda yer alan Arapça "Kâfir" dövmesidir.

Madem öyle, biz de kâfire "Kâfir" diyerek, işbu "Siyonist kâfirlerin" nihai amaçlarının Sünni-Şii iç savaşı çıkartarak bölgeyi İsrail'in tastamam kontrolüne vermek olduğunu belirtelim.

Bu gerçeği Rusya DışişleriBakanlığı bile gördü ama mezhep asabiyeti yüzünden gözlerine perde inenler hâlâ görebilmiş değiller.

Yazık ki sadece gözleri değil kalpleri de köreldi.

Öyle ki İsrailli bir hahamın Mescid-i Aksa'yı vurup suçu İran'a atma planını ifşa eden TuckerCarlson, İsrail dışındaki ülkelere atılan füzelerin İran'dan gelmediğini dile getirdiği hâlde, İsrail yalanlarını terennüm ediyorlar hâlâ.

***

Hava gerçekten de "kurşun gibi ağır". Türkiye'ye düşecek kaynağı belirsiz bir drone marifetiyle NATO'yu Türkiye'ye sormadan savaşa sokma ihtimali hâlâ yok olmuş değil.'da yakalanan MOSSAD ekibi bu tarz tezgâhların ispatı mesabesinde.Baksanıza İran, ARAMCO'yu vurmadığını söylüyor ama kimse dinlemiyor.Siyonizm, Sünni ve Şiileri savaştırarak'dan'ya kadar hâkimiyet kurmak istiyor.Bölgemiz için birlik olmak, topyekûn direniş hattında bulunmak artık bir tercih değil, varoluşsal zorunluluktur.Türkiye'yi bir "False Flag" (Sahte Bayrak) operasyonuyla İran'ın karşısına dikmeyi henüz başaramadılar ama'un parçalama planı hâlâ masadadır.Batı medyası bu plana lojistik sağlıyor. Wall Street Journal'ın'ı hedef göstermesi de buna içkindir.İşin en hüzünlü yanı, kafa kâğıdında Müslüman yazanların, mahut parçalama planının kullanışlı aptalları olmaya bu denli hevesli olmalarıdır.

***

Senatör"Bu bir din savaşıdır" diyor. O kâfir Savaş Bakanları Peygamberimize dil uzatacak kadar tozutuyor.da Kürtlere "Ya Amerika-İsrail'in yanında olursunuz ya da hedefimiz olursunuz" diyerek muazzam baskı kuruyor.Avrupa derseniz İran ve Müslümanlar söz konusu olunca tüm ihlallere göz yumuyor.Gelgelelim, her şeye rağmen arazide istedikleri olmuyor.Asimetrik bir güç gösterisiyle başlatılan "stratejik liderlik tasfiyesi" İran'daki siyasi iradeyi felç etmek yerine, kitleleri birleştiren sarsılmaz bir toplumsal simgeye dönüştü işte.İsrailli tanınmış gazeteci, trilyonluk Amerikan askeri gücünün birkaç günde buharlaşmasını, Batı'nın bölgedeki fiziksel varlığının ve "yenilmezlik" mitinin sonu olarak tanımlamakla kalmıyor, bunun aynı zamanda ABD hegemonyasının Ortadoğu'dan tamamen silinmesi anlamına geldiğini söylüyor.Hadi inşallah!..