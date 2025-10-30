"Bu Araplar" dediğim, Filistinliler üzerinden tüm Arapları yıllar yılı aşağılayan İsrail'in son 2 yıl boyunca Gazze halkını soykırıma uğratması karşısında sadra şifa bir şey yapmayanlar.Tüm Araplar değil elbet.Yeryüzünün en onurlu direnişini sergileyende Arap, İngiliz casusu'ın "Irak krallığı" teklifini elinin tersiyle reddedip 22 Kasım 1914'te İngiliz kuşatması altında umutsuzca ölümü bekleyen Türk askerlerinin yardımına Hızır gibi yetişenda! Ki, savaş sonrasında İngilizler kendilerini ağır bir yenilgiye uğratan Sadun Paşa'yı ısrarla istemişler; amaİngilizleri reddetmekle kalmamış, Paşa'ya hak ettiği değeri ziyadesiyle vermişti.Öfkemin nedeni...Gazzeli çocukları sığındıkları çadırlarla birlikte canlı canlı yakan İsrail'e karşı ellerini bir kez olsun taşın altına koymadılar.Hadi insani değerler veya din kardeşliği yeterli motivasyon oluşturmadı diyelim, soyları yok edilmek istenen Filistinlilerin Arap olmaklıkları da mı motive etmedi?Sıravea gelince şahlanan Araplıkları, söz konusu İsrail olunca nereye kayboluyor?

Kimsecikler bana "Ellerinden bir şey gelmezdi" demesin. İsrail ne zaman ki'a saldırdı, öyle kararlı bir ortak tepki ortaya koydular kidevreye girmek zorunda kaldı ve sonuç itibarıyla İsrail barış yapmaya icbar edildi.Fakat...her zamanki gibi ateşkese uymadı. Yardım konvoyları engellendi, insani koridorlar kapatıldı, gözlemciler uzaklaştırıldı.Takdir edersiniz ki bu, savaşın yeni biçimidir. Yani, öldürmeyi durdurmadan, duruyormuş gibi yapmaktır. Böylece kâğıttaki "barış" yıkımı, katliamı görünmez kılar.Esir takasıyla başlatılan süreç, birkaç günlüğüne nefes aldırdı belki ama ardından aynı Siyonist plan kaldığı yerden devam etti.Plan, Gazzelileri toprağından silmekti.Bu yazıyı yazarken gelen haberlere göre İsrail son 12 saatte, 45'i çocuk olmak üzere, Gazze'den 104 kişiyi şehit etti.

Araplar ne yapıyorlar peki?BAE,'da sivilleri katletmekle meşgul.derseniz, deniz seviyesinden 350 metre yükseklikte stadyum PR'ıyla uğraşıyor. Yine de haklarını teslim edelim: "Çöl kumlarında deveye binmeye devam edebilirsiniz..." diye hakaret eden İsrail'in terörist bakanı'i kendilerinden özür diletmeyi başardılar.E ha gayret, bir olun, birlik olun, daha fazlasını başarın.Para sizde, ABD özellikle desizi asla kaybetmek istemez. Hele ki'le yakınlaşmanızı hiç istemez.En azından İsrail'i ateşkese uymaya zorlayın.Malumunuz Gazze artık bir harita değil; bir hayaletin gölgesinde yaşayan bir yıkım alanı. Evler kül, hastaneler mezarlık, insanlar aç.Tavrınızı koyun; ateşkes kâğıt üzerinde kalmasın; sahada kuşatma ve acıyı unutturmak için kullanılan steril bir perdeye dönüşmesin.