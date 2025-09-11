Malum sosyal medyada'deki soykırım görüntüleri çokluk "rahatsız edici içerik" uyasıyla karartılıyor.Söz konusu uyarı spotundan maksat, "Aman hassas ruhlar üzülmesin!.. Aman çocuklar görmesin!" hesabı, "kullanıcıyı" yani "içerik tüketicisini" korumakmış!Peki, çocukların görmesi kötü de çocukların öldürülmesi iyi mi?"Allah'sız algoritma" çocukların öldürülmesinden değil, ölmüş çocukların görülmesinden rahatsız!Lafın burasında "Dikkat, adaletin en saf biçimidir..." diyen'e kulak vermenin tam vaktidir. Zira başkasının acısına dikkat kesilmek, ona adalet borcunu teslim etmektir.Halbuki "dijital perde" bu dikkati iptal ediyor. Adaletin gözleri kapatılınca, zulüm de "kıtalar dolaşıyor".

***

İnsanlığa yapılan en büyük kötülük, kötülüğü göstermemektir. Soykırım görüntülerini saklamak, katledilenleri ikinci kez öldürmek değil midir?Tanıklık yoksa adalet de yoktur...Soykırımcıların en sevdiği perde, işbu "rahatsız edici içerik" perdesidir.Uzun lafın kısası, gösterilmeyen/ perdelenen kötülük hiçleşmeye mahkûmdur.'in 1984'ünde "Gerçeklik Bakanlığı" vardı; biz ondan daha ileriyiz. Gerçeklik var, ama üstünde "rahatsız edici içerik" yazan kalın bir bantla.Post-truth çağında post-görsellik sansürü bu olsa gerek.Unutulmasın, küresel dünya düzeninin en büyük numarası, görünürlüğü kontrol etmektir.

***

Dünya düzeninin patronu'in elinde sadece insanlığı yok edecek korkunç silahlar yok. İnsanlığı çokluk çürüten, uyuşturan, hakikati çarpıtan sosyal medya orduları da var.Dünya düzeninin matinesuare dolaşıma soktuğu yalanlar marifetiyle hakikatlerin canına okunuyor.Kameranın önünde masum siviller öldürülüyor, ama ertesi gün bültenlerde, çoluk çocuk o masum siviller, "terörist" telakki ediliyor.Tankla giremeyecekleri yerlere "demokrasi, insan hakları" edebiyatıyla giriyorlar. "Barış operasyonu" diyorlar; geriye masum insanların ceset torbaları kalıyor.Hakikatin tersyüz edilmesi mermiden daha öldürücü.Zihinleri yalanla öyle malul hale getirdiler öyle sömürgeleştirdiler ki hakikati gözlerine soksan görmezler.'un mağara alegorisi hiç olmadığı kadar güncel: Zincirlenmiş kullanıcılar gölgeleri izliyor, ateşin önündeki (dijital mecrayı kontrol eden) cellatlar görünmüyor!