İzmir Balçova'da iki polisimizi öldüren 16 yaşındaki katili güzide medyamız "çocuk" tesmiye ediyor.Gerçi Türk Ceza Kanunu'na (TCK) göre de "çocuk" statüsünde.Kimsecikler kusura bakmasın, tasarlayarak cinayet işleyen biri çocuk falan değil, "katildir" sadece. Hâliyle, bu tip katillerin "çocuk" statüsünde görülmesi fakirin vicdanında zerre miskali "hafifletici nedene" kapı aralamaz.Çocuk mu dediniz, şehitlerin çocuklarıdır. Hatta oğullarının ölüm haberini alan anneler bile artık çocukturlar.o ölümsüz şiirinde tevekkeli "Çocuk ölünce anne/anne ölünce çocuk..." dememiştir.Ayrıca 16 yaşındaki bir insan evladı maazallah seri katil de olabilir, sıkı bir mucit de.Mesela,kendi adıyla anılan teoremini 16 yaşında keşfetti.da 16 yaşında eser vermeye başladı.derseniz 16 yaşındayken tıp, mantık ve felsefede öyle at koşturdu ki sevmeyenlerine bile parmak ısırttı.

***

Balçova'da karakola saldırarak iki polisimizi şehit eden o katilin "çocuk" statüsünde görülmesine (Ahmet Minguzzi cinayetinde olduğu gibi) toplum vicdanında kapanmayan yaralara sebep olduğu için bu denli kafayı taktım.Polis katilinin ailesi, "Son dönemde çocuğumuz farklı sitelere giriyordu..." demiş.Daha geçen hafta bu köşecikte "Sosyal medyanın algoritması vicdan tanımaz; kedi besleyen ile silah sıkan arasında ayrım gözetmez..." demiştim.Gençler sosyal medyada kimliklerini özgün bir değer olarak değil, algoritmaların kolayca tüketebileceği birgibi pazara sürüyor. Sanal medyanın dalgalı reytingleri de gencin ruhunu takipçi, beğeni ve trend akımına göre şekillendiriyor. Başka bir ifadeyle gencinVe bir gün o genç gelip bir karakolu tarıyor. Elindeki silahın tetiği algoritmanın kumandasıdır aslında.

***

Söz konusu katilin DEAŞ'la bağlantılı olduğu veya sosyal medya üzerinden "etkileşim" içinde olduğu ortada.Ailesinin "Son günlerde hepimize 'Sizler kâfirsiniz' diyordu..." ifadesine bakacak olursak katil tipik bir. Bu yanıyla da DEAŞ zihniyetiyle örtüşüyor.Malumunuz DEAŞ'ın bölgede iki düşmanı var: Biri, tekfirciliğe ve entegrist din anlayışına prim vermeyen, diğeriNe ilginç "tesadüftür" kide bölgede bu iki devlete düşman.İran'la kısa süre önce sıcak çatışmaya girmişti zaten. Türkiye ile deüzerinden kıyasıya "soğuk savaş" içinde.Medyada yer alan haberlere göre mahut katilin bağlantı içinde olduğu bir de "İranlı" varmış. Sırf bu bile işin içinde İsrail parmağı olduğunun işareti. Nasıl ki'yu katledip suçu İran'a atmışlardı, aynen öyle.Kaldı ki, İranlı olmanın MOSSAD'a çalışmaya engel olmadığını 12 gün savaşında ziyadesiyle gördük.CIA/MOSSAD'ın kontrolündeki malum taşeron terör örgütüyle Türkiye'ye mesaj vermek istedikleri kuvvetle muhtemel.