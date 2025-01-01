Soğuk Savaş 89'da nihayete ermiş,'nun karşısında konuşlanandağılmış, 91'de de Sovyetler Birliği yıkılmıştı.Tuhaf olduğu kadar da acıklı bir süreç başlamıştı.Acıklı dediğim,'nin bakiyesigündüz gözüyle NATO'ya katılmak isteğinidile getirmişti. Halbuki bizzat Rusya'nın öncüsüolduğu Varşova Paktı'nın kuruluş gerekçesiNATO karşıtlığından ibaretti.Bir acıklı durum da Türkiye'de,arasında yaşanmıştı. SoğukSavaş'ın sona ermesiyle birliktedüşüncesiyle karakara düşünmeye başlamışlardı. Ne ki acentesioldukları Batı, imdatlarına yetişmekte gecikmemişti: Bundan kelli İran'a karşı görev yapacaklardı. Sizin anlayacağınız, artık "İran düşmanlığından" ekmek yiyeceklerdi.

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Sömürge aydınlarının öncülük ettiği operasyon adamakıllı başlamıştı.Her sakallıyı Humeyni zanneden yurdumun sekülerlerinden Humeyni'den Korkan Kadınlar Derneği'ne kadar endişeli laiklerin alayısloganları atıyorlardı."Mollalar" dedikleri günümüzdetesmiye ettikleri kesimlerdi.'ın lideri olduğu Refah Partisi'ndenbaşta olmak üzere tüm tarikatlara gösterdikleri (kin ve nefretle malul) tepki, zamanla az veya çok tüm "dindarlara" yöneldi. Hâliyle toplumsal fay hatları oldukça gerildi.Gerilen toplumsal fay hatlarını kırmak için de MOSSAD ajanları harekete geçmişlerdi. Mesela,'yu 1993'te Ankara'da katledip ellerini kollarını sallayarak İsrail'e uçmuşlardı. Yurdumunde Uğur Mumcu'nun arabasına yerleştirilen bombanın patlamasıyla eşzamanlı (adeta elleriyle koymuşçasına) katili bulmuşlardı: Katil İran'dı. (Aynı film AK Parti döneminde de vizyondan inmedi. Dönemin MİT Müsteşarıİran'ın adamı olmakla itham ediliyor; İsrail medyasında Uğur Mumcu cinayetini anıştıracak şekildeifadeleri yer alıyordu. Dönemin Başbakanıda ne zaman İran'a resmi ziyarette bulunsa, halihazırdaki FETÖ firarilerinin alayı "Erdoğan anayurduna gitti" yollu çemkiriyorlardı.)Mecidiyeköy'desloganları eşliğinde o kadar tozutmuşlardı ki eşzamanlı okunan ezana aralarından "yuh" çekenler bile çıkmıştı.

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Fay hatlarının kırılmasının ardından 28 Şubat süreci devreye sokulmuştu.Dinini yaşamaya çalışan her Müslüman'a "gerici/yobaz" yaftası vuruluyor, başörtülü öğrenciler üniversitelerden yaka paça atılıyor,vekadük bırakılıyor, yaz aylarında camilerde çocukların Kuran öğrenmesi bile yasaklanıyor, "Türkçe ezan" muhabbetiyle de ezanın tekrar yasaklanması gündeme getiriliyordu.de gemi azıya alıyor; "Laik olmayan insan bile değildir" diyorlardı. (Laiklik 1937'de kabul edilmiş, Mustafa Kemal de 1 yıl sonra ölmüştü. Bu azgın laiklerin insan tanımına göre, son 1 yılı hariç Atatürk de güme gitmişti.)Hiç unutmam,'mızdaki "Bu ezanlar -ki şehadetleri dinin temeli / Ebedi, yurdumun üstünde benim inlemeli" mısraından rahatsız olan bir generalin demeci Cumhuriyet'te yayımlanmıştı.Rahmetliişbu 28 Şubat sürecinin en netameli günlerinde "mezhep asabiyetini" deşifre edercesine şöyle demişti: "Türkiye İran olmayacak ama Suriye de olmayacak!.." (O vakitler Suriye'de katil Beşar Esad'ın babası Hama katliamının sorumlusu Hafız Esad vardı.)Duygusal durumların iğvasına kapılmayalım, her daim agâh olalım. Yoksa, Türk dizi tarihinin en kült işi'da olduğu gibi "derin devlet" adına savaşan dünün'ü, gözünüzün önünde (demokrasi uğruna) "derin devlete" savaş açan'a dönüşür de göremezsiniz.Yeni yılın bölgedeki Müslümanlara, entegrist nefretlerden ve bilumum bencilliklerden sıyrılarak tüm enerjileriyle'deki soykırımı durdurmaya çalışacakları azmi ve feraseti getirmesini dilerim.