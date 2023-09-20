20 Eylül 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Salih Tuna Bilal Erdoğan’ın örnek tavrı
SALİH TUNA
Bilal Erdoğan’ın örnek tavrı

Bilal Erdoğan’ın örnek tavrı

20.09.2023, Çarşamba
Kimi arkadaşlar bazen, "O kadar kaptırma; bugün birbirine atıp tutan siyasiler yarın yan yana gelir, olan sana olur!.." diyorlar.
Dostluklarından sebep "uyarmaya" çalışıyorlar, biliyorum.
Lakin her seferinde aklıma Necip Fazıl'ın "Ben düşmem, çünkü yerde oturuyorum..." sözünü getirmiş oluyorlar, gülüyorum.
Bana bir şey olmaz dostlarım, ben zaten yerdeyim. Kaybedecek ne mevkim var ne de makamım.
Varlığım da AK Parti'yle kaim değil, çok şükür. AK Parti kurulmazdan önce de yazıp çizdiklerimle vardım.
Kaldı ki her daim duruşuma bakarım, yani kendime yakıştırdığıma. Siyasiler bugün öyle, yarın böyleymiş, bana ne!
Duruşumun bedelini de seve seve öderim.

***

Merhum Nuri Pakdil ustamız bir defasında, "Ciddi insan bulmak zordur" demişti, "ciddi olanları da 24 saat ciddi kalamıyor."
Takdir edersiniz ki ciddiyeti olmayanın tavrı da olmaz. Tavırsızlık da en hafif ifadeyle "gevşekliğin" daniskasıdır.
Gerçi bizim "gevşeklik" dediğimiz, siyasi arenada "uzlaşı" tabir ediliyor. Siyaset "uzlaşı sanatıymış" ya! (Gel de şimdi Bukowski'nin "Nefret ettiğin insanla iyi geçinme gayretine siz medeniyet diyorsunuz, ben sahtekârlık diyorum..." sözünü hatırlama.)
Gevşekler "ihaneti" umursamaz, onlar için sadece çıkarları vardır...
AK Parti'de siyaset yapsaydım, (mesela) Ali Babacan'ın elini bile sıkmazdım. Tıpkı Bilal Erdoğan'ın Balıkesir'de İyi Parti Milletvekili Dr. Turhan Çömez'in elini (geçenlerde) havada bıraktığı gibi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vaktiyle özel doktorluğunu yapacaksın, Bilal Erdoğan'ın çocukluğunu bilecek kadar da aileye yakınlaşacaksın, sonra da sağda solda Erdoğan'a demediğini bırakmayacaksın...
Bilal Erdoğan, Çömez'i görmezlikten gelecek kadar yok sayması klas duruşun ifadesidir.
Ciddi insanın tavrı işte budur, bu olmalıdır. Tebrik ederim.
"Babacan'ın elini bile sıkmazdım" dememin nedeni, her şeyden evvel "Görünür değildim ama tam göbeğindeydim..." ifadesiyle faş ettiği cibilliyeti.
Geçen gün de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Avrupa Birliği'nin Türkiye'den kopuş hamlelerini yaptığı bu dönemde biz de değerlendirmelerimizi yaparız, gerekirse yolları ayırabiliriz..." sözüne kafayı takmış.
"Gerekirse AB kapısında bir 65 yıl daha bekleriz; AB'nin ülkemize her türlü ayar vermesine de ağzımızı açmayız..." deseydi, kuvvetle muhtemel hoşuna giderdi.
Nihayetinde, Millet İttifakı için hazırladıkları Ortak Politikalar Mutabakat Metni hakkında "Avrupa görecek, aferin Türkiye'ye diyecek..." diyebilen bir insandan söz ediyoruz.
İşbu Babacan, "Cumhurbaşkanı Erdoğan gerekirse Avrupa Birliği (AB) ile yolları ayırırız diyor. Mesele AB ile yolları ayırmak değil ki. Mesele demokrasi ile yolları ayırmak, mesele hukukla yolları ayırmak..." şeklinde demagoji yaptıktan sonra, parmağıyla şakağını göstererek ("Kafası almıyor" dercesine) "Hâlâ anlamıyor bunu" diye aklı sıra aşağılıyor.
Kendisinin kafası zehir gibi çalışıyor maşallah.
Yüzde sıfır bilmem kaç oy oranına rağmen, Kılıçdaroğlu'ndan onca milletvekilini "tokatlamak" için çok zeki olmak lazım gelir.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
O gün neden sustunuz? 19.09.2023 Salı
Kim kimi terk etti? 16.09.2023 Cumartesi
Dünya şokta ama ben... 14.09.2023 Perşembe
Kafkasya’daki tuzak 13.09.2023 Çarşamba
Muhaliflerin çelik iradeli adamı 12.09.2023 Salı
Sonsuz kaydırma 07.09.2023 Perşembe
Erdoğan’ın büyük şanssızlığı 06.09.2023 Çarşamba
Ya biz? 05.09.2023 Salı
İki büyük yanılgı 02.09.2023 Cumartesi
Neler oluyor Afrika’da? 31.08.2023 Perşembe
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA