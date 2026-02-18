Ramazan dolandırıcılarına dikkat

İslam Alemi için en önemli zamanlardan 11 Ayın Sultanı Ramazan-ı Şerif geldi. Kardeşliğin hoşgörünün dayanışmanın en tepeye çıktığı ay. Nefisleri terbiyenin, yardımlaşmanın, muhtacın halinden anlamanın yolculuğu. İnsanın manevi olarak sıkıntılarından arınma fırsatı. Metabolizmanın yenilenmesi sürekli çalışır halde olan vücut organlarının dinlendirilmesi, vücudun yorucu tempoya kısa bir mola vermesinin zamanı. İnsanın hem ruhen hem bedenen kendini dinlendirme ve yenileme süreci. Duaların kabul edilip günahların affı için Allah'a ellerin içtenlikle açıldığı manevi iklim.



"Komşusu açken tok yatan bizden değildir" düsturuyla ihtiyaç sahiplerine ulaşma, aynı sofrayı paylaşma fırsatı Ramazan-ı Şerif.



Ne kadar övgü dolu sözler yazsak da, bu güzel iklimin bereketini anlatmaya yetmeyecektir. İşte böylesine bir ayda bile maalesef dolandırıcılık olaylarıyla ilgili birkaç duyuru yapmak istedim. Manevi duyguları istismar eden dolandırıcıların "yardım kolisi" şeklindeki mesajlarla insanları mağdur etmeye çalıştıkları haberlerde yer aldı.

Gönderilen mesajlardaki linkler ise aslında yardım değil soygun amaçlı linkler tabii ki. Yardım kolisi ya da nakdi yardım diye gelen mesajlarla ilgili linkleri kesinlikle tıklamayınız. Bu linklerin birçoğu virüs içerikli olup kişisel bilgilerinizi ele geçirip mağdur olmanıza neden olabilir.

Eğer yetkili kurumlar tarafından planlanan bir yardım varsa bu zaten yine resmi kurumlardan duyurulur. Valilik, kaymakamlık belediye başkanlıkları ve STK'lar koordinesinde bu yardımlar yapılır. Tanımadığınız numaralardan cep telefonunuza gelen bu tür mesajları kesinlikte dikkate almayın. Çünkü kişisel verilerinize ulaşılması durumunda adınıza kredi bile çekebilirler. Şifrenizi öğrenmeleri durumunda hesabınızdaki parayı saniyeler içinde başka hesaba aktarabilirler. Tekrar yazmakta fayda var tanımadığınız numaralardan gelen linkleri kesinlikle dikkate almayın, açmayın.

Bu vesileyle tüm insanlık için hayırlara vesile olması dileğiyle, barış ve kardeşliğin yardımlaşmanın ayı Ramazan-ı Şerif tüm hanelere huzur getirsin İnşallah.