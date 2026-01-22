Aile, sosyal medya ve kriminal vakalar

Son günlerin en çok konuşulan başlıklarından birisi sosyal medyadaki şiddet sarmalı. Henüz çocuk yaştaki bireylerin şiddet içerikli paylaşımları, karıştıkları suçları videoya çekip yayınlamaları vs vs



Diğer taraftan bu şiddet sarmalının içerisinde hayatını kaybeden vahşice hayattan koparılan çocuklar. Bu çocukların katilleri ise maalesef yine çocuk yaştaki kişiler. Suça sürüklenen çocuklar. peki nedir bu olayın kaynağı, sebepleri ve en önemlisi çözümü nasıl olacak?



Bu konuyla ilgili olarak bildiğiniz üzere Mecliste devam eden bir çalışma var. Toplumda cezasızlık algısının ortadan kalkması ve kamu vicdanını rahatlatacak ceza düzenlemelerinin yapılması üzerinde çalışmalar sürüyor. Diğer taraftan da suça sürüklenen çocuk olarak nitelenenlerin ıslah edilip yeniden topluma kazandırılmasıyla ilgili de detaylı incelemeler olduğu belirtiliyor.



Evladını hiç uğruna kaybeden anne babalar verilecek cezanın vicdanları da rahatlatmasını bekliyor doğal olarak. Bu yüzden yapılacak düzenlemeyle hem hakkedilen cezanın verilmesi hem de toplumda "adalet yerini buldu" diyebilme beklentisi bulunuyor.



Bunlar kanunlar çerçevesinde yapılmakta olan düzenlemeler, bir de toplumsal ve sosyolojik açıdan bu sorunu irdelemekte fayda var. İlk olarak bu sorunun çözümü aile içi iletişimden başlıyor diyebiliriz. Ebeveynlerin çocuklarıyla olan iletişimi, denetimi, sorunlarıyla ilgilenmeleri belki de en önemli etken. Neden mi, aile sıcaklığını, anne baba sevgisini görmeyen bir çocuk öyle ya da böyle toplumda kabul görme dürtüsüyle başka yollara sapabilecektir. Sosyal medya ortamında izlediği, takip ettiği figürler videolar içerikler, çocuğu masumiyet dünyasından koparıp bir suç makinesine çevirebilir. Güç göstergesi olarak kendini suç işlemeye meyilli grupların bir parçası olarak göstermeye çalışabilecektir. Bunun için çocuğun hem arkadaş çevresini hem sosyal medyadaki ilgi alanlarını dikkatle takip etmek her anne babanın en önemli görevlerinden olmalıdır.



Bu sorumluluk bilincinde hareket edilirse ne mi olur? Kısa örneklerle anlatmaya çalışalım. Akran zorbalığının önüne geçilir, böyle bir durum varsa çocukla iletişim kurulduğu için bu ortaya çıkarılır ve gerekli tedbir alınır. Bu kontrollerle çocuk yaşta cinayete kurban gidenler ya da çocuk yaşta katil olanlar şeklindeki haberlerinde önüne geçilmiş olur. Özetle bu sarmalın içinden çıkmak mümkün mü? Zor ama evet, aile, arkadaş çevresi toplum ve yetkililerin hep birlikte hareket etmesiyle bu sorun çözülebilir.