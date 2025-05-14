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RAMAZAN ALMAÇAYIR
Tek tık tuzagına dikkat

Tek "tık" tuzagına dikkat

14.05.2025, Çarşamba

Teknolojik gelişmeler baş döndürücü bir hızla devam ediyor. Hayatımızın her alanında hemen herşey internet üzerinden dijital mecralarla yürütülüyor. Bireysel işlemlerden ticari faaliyetlere kadar aklınıza gelebilecek her konu.

Tek tıkla imzalanan ticari anlaşmalar, video konferans toplantılar…

Alış verişlerde ve güncel yaşamda standartları hayal edilemeyecek boyutlara taşımış durumda. Bunlar gelişen teknolojinin herkes tarafından takdir gören nimetleri. Bir de bunu çıkar kapısı, insanları dolandırma platformu olarak kullananlar var. Sayıları hiç de azımsanmayacak kadar fazla.

Bugün bu tuzakları anlatmaya çalışacağız. Tek tuşla paranızdan hatta evinizden olmamak için neler yapmanız gerek onlardan bahsedeceğiz.

Gelin en çok hangi yöntemleri kullanıyorlar sıralamaya çalışalım. İşte dolandırıcıların en çok kullandığı yöntemler

Bankadan faizsiz kredi mesajları. Sakın tıklamayın

Ev araba çekilişleri, ufak bir katılım ücretiyle sıfır araba ve yeni ev vaadine sakın kanmayın..

Yarı fiyatına 5 yıldızlı tatil asparagaslarına itimat etmeyin,

Tatil sezonunda piyasa fiyatlarının çok altında araç kiralama ilanlarına inanmayın,

Kendini Savcı, Polis ya da Asker olarak tanıtıp para isteyenlere aldanmayın, zira ne Savcı ne Polis ne de Asker kimseyi arayıp para istemez.

Hesabınıza para yattı mesajına sakın tıklamayın, yoksa bırakın para gelmesini hesabınızdaki paradan da olabilirsiniz,

Günlük dolgun ücretli iş ilanlarına dönüş yapıp teyit etmeden kişisel verilerinizi paylaşmayın

Bozulan ev eşyalarınızın tamiri için yetkili olmayan servislere internet üzerinden kanıp kaparo adı altında paranızı kaptırmayın. Çünkü sahte servis ilanları son günlerde çok fazla arttı. Mutlaka servisin doğruluğunu araştırın.

Bunlar aklımıza gelenler fakat dolandırıcıların başka yöntemleri tuzakları da olduğu aşikar. En azından yukarıda saydığımız tuzaklara düşmemek için oldukça dikkatli olmak gerekiyor. Malum okulların kapanmasına az bir süre kaldı, Kurban bayramı yaklaşıyor. Hemen herkes senenin yorgunluğunu atmak için tatil planlarını yapmaya başladı. Tatil planı yaparken bu tuzaklara düşüp mağdur olmayın.

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