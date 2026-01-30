Gecenin adamı kaleci Ederson!

Fenerbahçe, dün gece 2 puan kaybettiği maçta genel görüntüsüyle çok kötü bir sınav verdi. Kapasitesi sınırlı FCSB, topu F.Bahçe'ye bırakarak oynadı. İlk 25 dakika oyunun tek hâkimiydi. Yüzde 66'lık topa sahip olma oranı vardı ama ciddi bir üretkenlik yoktu. Korner atışında İsmail Yüksek güzel bir kafa golüne imza attı. Ancak 25 ila 50. dakikalar arasında Fenerbahçe geçiş oyunlarından rakibe 6 pozisyon verdi. 5'ini Ederson kurtardı. 50'den sonra yine F.Bahçe oyunu domine ediyor ama net pozisyonlara yine FCSB giriyordu. Ederson 6. kurtarışını da yaptı ama 7'inci de pes etti. Buna rağmen son dakikada 1 gole daha engel oldu. Sonuçta F.Bahçe, kaybettiği 2 puanla daha zor rakiplerle eşleşti. Gelelim genel gözlemlerime… Kerem, 2 pozisyona girdi ve kaçırdı, onun dışında sahada yok. Bir tane çalım atamayan kanat forveti olur mu? Soldan kanat bindirmelerini ters ayaklı Mert Müldür yaptı. Semedo fizik olarak çok yetersiz. Nene ikinci sınıf bir kanat forveti. En-Nesyri çok istekliydi, çapraz koşular da yaptı. Bir tane geldi, vurdu ancak kaleci kurtardı. Fred idare ediyor, sorumluluk alacak güce sahip değil. İsmail çok takdir ettiğim bir oyuncu ama hala profesyonelliği öğrenemedi. Takım önde, güzel bir gol atmışsın, gereksiz bir sarı kart gördü. Devre sonunda da net ikinci sarı kartlık hareketi yaptı, hakem atladı. Talisca oynadığı sürece yürüdü. Tedesco'nun, İsmail çıktıktan sonra niye üçlü defansa döndüğüne anlam veremedim. Sonuç; F.Bahçe'yi gelecek için hiç iyi bulmadım.