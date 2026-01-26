Tedesco’ya yazar!

Tedesco, hem takım tertibinde hem de sonrasında yaptığı büyük yanlışlarla takımına çok önemli iki puan kaybettirdi. Öğrenmek istiyorum; nasıl bir geri dörtlü? Son haftaların başarılı ismi Mert Müldür kulübede, Yiğit Efe sağ bek. Semedo da ters ayaklı sol bek. Mert Müldür'e görev vermeyeceksin, o zaman bu dörtlü savunmada görev değişiklikleriyle doğruyu yaparsın. Semedo sağ bek, Oosterwolde sol bek, Yiğit Efe stoper. Bu şekilde en azından beklerden hücuma katkı alırsın. Fenerbahçe'de ilk defa kanatlar çalışıyordu ama beklerden ofansif katkı gelmiyordu. 90 dakikanın geneline baktığımız zaman Fenerbahçe rakibine göre topa sahip olmada rekora yakın bir oran tutturdu ancak üretkenlik çok sınırlıydı. Musaba, kenarlardan driplinglerle adam eksiltip top kesiyor ama pozisyon alan yok. Sonradan oyuna giren Duran'ın ne yaptığı her zamanki gibi belli değil. Her zaman vurguluyorum; Talisca'nın yapısı kesinlikle santrfora uygun değil. Fenerbahçe'de öyle bir santrfor sıkıntısı var ki, son bölümdeki yoğun baskıda iki kere gole yaklaşan Mert Müldür'dü. Tedesco'nun hamlede yine büyük hatası vardı. Kerem'i alıyorsun tamam, Musaba çıkar mı? Adam geçerek, sıfıra inen tek oyuncun. Sezon başından beri söylediğim bir önemli görüşüm daha var; Dün geceki gibi zorluk derecesi yüksek maçlarda Talisca ile Asensio'nun baştan başlayıp, sürekli birlikte oynamasına kesinlikle karşıyım. Dün gece gördük, ikisi de hiçbir şey yapmadı. Geçen haftaki yoktan var edilen 3 puanlık Alanya maçı da bu konudaki görüşüme bir başka canlı örnek. Bu arada Guendouzi, Göztepe karşısında en gayretli oyunculardan biriydi. Sonuçta çok önemli bir iki puan kaybedildi. Keşke her hakem büyüklerin maçında Cihan Aydın gibi objektif maç yönetebilse. Nerede o günler!