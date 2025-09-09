ÖMER ÜRÜNDÜL

Gerekli ders alınmalı

Gürcistan maçından önceki görüşüm şöyleydi; "Takımımız fiziksel ve zihinsel olarak bu maça hazır değil. Ve de çok kritik bir maç…" Sonuçta o maçı kolayı zora çevirsek de 3 puanla kapattık. İspanya maçı öncesi yorumum şöyleydi: "İspanya şu anda dünyanın en iyi takımı. Çok özel yeteneklere sahip, birbirinden başarılı futbolcuları var ama bütün bunların yanında en önemli artıları, oturmuş ve inanılmaz pas trafikleri…" İkinci maç öncesi 'Neticeye bakmıyorum, mühim olan böyle bir güçlü rakip karşısında futbolcularımız ne yapacak? nasıl mücadele edecek?' düşüncesindeydim. Fakat ne yazık ki bu mücadeleyi göremedik, üstelik bana göre bu maçın takım tertibi de yanlıştı. Takım savunması felaketti ve sonuçta ağır yenilgi alırken daha ağırından da kurtulduk. Zaten hiç kimse, hissiyatının dışında bizim bu grupta İspanya karşısında başarılı olacağımızı düşünmüyordu. Çok kritik Gürcistan galibiyeti ile önemli bir ikincilik virajını döndük. Şu anda yapılması gereken; ivedilikle bu yenilginin şokunu atlatmak… Ama Montella ve futbolcuların da gerekli dersleri mutlaka almaları lazım.

