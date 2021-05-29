ÖMER ÜRÜNDÜL

Kaleden en uca çok iyiydiler

İki komşu kentin finalinde Kocaelispor, 90 dakika sergilediği mükemmel futbolla TFF 1. Lig'e çıkmayı başardı. Kocaelispor maça golle başladı. Ardından iyi yerleşimci bir alan savunmasıyla rakibi kilitledi. Sakaryaspor'un kadro yapısı, riskli oyun anlayışına hiç müsait değildi. Bu tabloda Kocaelispor kazandığı her topta sahanın bütününü kullanarak etkili ataklar geliştirdi ve 3 farklı skor avantajını yakaladı. Devrenin son 5 dakikasına kadar hiç pozisyon bulamayan Sakaryaspor, bu bölümde yüklendi. İki defa da gole yaklaştılar. Ama kaleci Bayram mükemmel kurtarışlarla Sakaryaspor'un soyunma odasına biraz ümit taşıyarak gitmesine izin vermedi. İkinci yarıda oyunun tek hakimi Kocaelispor'du. Moral-motivasyonu doğal olarak üst düzeydeydi. Sonuçta da mutlu sona farklı galibiyetle ulaştılar. Kaleci de dahil tüm futbolcular çok iyi bir performans sergilediler. Benhur, Murat Cem, Burak Süleyman ve Numan en öne çıkan isimlerdi. Sakaryaspor da final oynadı. İyi futbolcuları da var. Ama hem fizik olarak hem taktik olarak yetersiz kaldılar. Daha üçüncü dakikada yedikleri gol de kendilerini riske mecbur edince, yapacakları bir şey kalmadı. Kocaelispor'u tebrik ediyor, TFF 1. Lig'de de başarılar diliyorum.

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