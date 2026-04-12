SABAH’la başlayan Somali mucizesi

Afrika kuraklıktan kırılırken, Somali'deki 17 milyon insan 2011 yazında ölümle kalım arasındaki son çizgide yaşam savaşı veriyordu. 500 bin Somalili, komşu Kenya'ya göç etmek zorunda kalırken anneler, hayata tutunması umudu bulunmayan evlatlarını geride bırakıyor, kalpleri paramparça şekilde kalan çocukları ile çevredeki kamplara sığınmaya çalıyordu.

Önceki gün Enerji Bakanı ile gittiğimiz Somali, daha 15 yıl önce bir deri bir kemik kalmış, üstünde akbabaların uçuğu insanların ülkesinden, geleceğe umutla bakan, Türklerin dost eli ve şefkati ile kabuğunu kıran yepyeni bir yolculuğa yelken açmış gibiydi.

2011'de Somali'de yaşanan büyük açlık felaketi karşısında, ATV, A Haber ve SABAH gazetesi tarafından düzenlenen "Somali'ye El Uzat" yardım kampanyası ise Türkiye'deki en geniş katılımlı sivil yardım hareketi olarak tarihe geçti.





SABAH'IN SEFERBERLİK ÇAĞRISI



Somali kıtlıkla mücadele ederken, yaşanan büyük dramı dünyaya duyuran SABAH'ın başlattığı yardım kampanyası adeta bir seferberlik çağrısına dönüştü. Halkımızın desteği çığ gibi büyüdü. Diyanet İşleri Başkanlığı, TİKA ve Kızılay'la koordineli olarak 19 Ağustos 2011'de ATV ve A Haber ortak yayınında, cumhuriyet tarihimizin en büyük insani yardım rakamlarına ulaşıldı. Yardımlar Somali'ye can suyu oldu.





SOMALİLİLER SECDEYE KAPANDI



O dönem Başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan da 19 Ağustos 2011'de ailesi ve geniş bir heyetle birlikte Somali'yi ziyaret etti. Metin Yüksel'in izlenimlerine göre Türk uçaklarının Somali semalarında görünmesiyle Somalililer havalimanına gelip secdeye kapanmışlar, Türk bayraklarını görünce heyecana kapılmışlardı. Hele Erdoğan'ın da Somali'ye geleceği duyulunca Somaliler yalnız olmadıklarını hissetmişlerdi...

15 YILDA NELER DEĞİŞTİ?



Aradan geçen yıllar içinde Türkiye'nin verdiği tam destekle Mogadişu'da kıtlık bitti. hayat normale dönmeye başladı. Alışveriş merkezi açıldı, yeşil alanlar yapıldı. Yollar asfaltlandı, yeni oteller hizmete girdi. Evet, güvenlik riskleri olsa da halk yeni hayata alıştı ve sahip - lendi. 2011-2026 yılları içinde Türkiye'nin, Somali'ye yüzlerce yatırım ve desteği ile ülke krizden çıkarak kalkınma hamlesine yöneldi.

ORUÇ REİS'TEN ÇAĞRI BEY'E



Bugün dünyanın en büyük petrol arama ve sondaj filosuna sahip Türkiye, 2024 Oruç Reis gemisi ile başlayan tarama çalışmalarından sonra bugün Çağrı Bey gemisi ile sondaj çalışmalarına başladı. Bu hamle ile Türkiye ilk kez uluslararası alanda sondaj faaliyetlerine başlamış oldu. Kıtlığı aşan Somali ise bu dev hamleyle kendi kaynaklarını milli ekonomiye kazandırmanın mutluluğunu yaşıyor.

TÖREN ALANI FESTİVAL YERİNE DÖNDÜ

Ve tarih bu kez, 10 Nisan 2026... Türkiye Petrolleri AO'nın 7. Nesil Sondaj Gemisi Mogadişu açıklarında. 228 metre uzunluğunda, 42 metre genişliğindeki gemi, bir teknoloji harikası.

Yine Mogadişu Limanı. Başkonuklar yine Bakan Bayraktar, yine Somali Cumhurbaşkanı Hasan Mahmut. Tören alanı festival yerine dönmüş durumda. Limanda, Türk Donanması göz kamaştırıyor. Gaziantep, Bafra, Sancaktar... TAPO'nun destek gemileri Sancar, Altan, Korkut. Çağrı Bey, Mogadişu'dan 372 km açıkta, 288 gün boyunca sondaj yapacak ve 7 bin 500 metre derinliğe kadar inecek.