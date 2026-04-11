Türkiye: NATO’da oyun kurucu ülke

Evet, NATO'nun en büyük ikinci askeri gücüyüz. NATO misyonlarına en fazla katkı veren ülkelerden biriyiz. GSMH'ye oranla savunma harcamalarında NATO'nun güncellenmiş hedeflerine en hızlı şekilde ulaşacak ülke konumundayız.

Ama...

NATO komuta yapısında şimdiye kadar üstlendiğimiz görevler, büyüklüğümüzle orantılı olmadı.

Fakat durun bir dakika! Bu kez durum değişiyor. NATO'nun ileri karargâhı veya cephe ülkesi olarak bilinen Türkiye, artık "merkezülke" statüsü kazanıyor Tabiri caizse "NATO Süper Ligi'ne" yükseliyor.

Önceki gün İletişim Başkanlığı ve SETA iş birliğinde düzenlenen "NATO'nun Ankara Zamanı:Dayanıklı Bir İttifak İçinStratejik Konumlanma" başlıklı konferansta ana konuşmacı olan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler satır arasında dikkat çeken bir bilgi verdi:

"Türkiye, 2028'den itibarenNATO'nun stratejik askeri yapılanmasıolan Müttefik ReaksiyonKuvveti'nin (Allied Reaction Force) komutasını devralacak."

Bu vurgu aynı zamanda, NATO'nun güç denkleminde İstanbul'un anahtar rolünün de özetiydi.

Neden? Çünkü bu görev, askeri yetenekleri gözetilerek 4 ülkeye önerildi.

"İngiltere, Fransa, İtalya, Türkiye!"

Hemen anlaşılacağı üzere Türkiye burada bir kanat ülke değil, merkezi aktör!

NATO Müttefik ReaksiyonKuvveti, öylesine bir organizasyon ki...

"Kara, hava, deniz, özel kuvvet,siber ve uzay" boyutlarını kapsıyor. 15 bin kişilik entegre ve çok katmanlı askeri yapı NATO'nun, "tam kapsamlı tek hızlı müdahalekolordusu" özelliği taşıyor. Sadece Avrupa sahasında değil, NATO'nun görevlendirme çerçevesine göre farklı coğrafyalarda da inisiyatif alabiliyor.

TSK, komutayı üstlendiği dönemde, NATO'nun tam saha risk ve tehdit derecesini analiz edecek. İşte o değerlendirmeler İstanbul'dan, Belçika Mons'ta bulunan Avrupa Müttefik Yüksek Komutanlığı'na gidecek.

Bir başka anlatımla... EskidenNATO, Türkiye için tehdit durumunutayin ederken bundanböyle NATO Planları, bizzat Türk komutanların analizleriyle şekillenecek!

Unutmadan... Bahse konu görev sadece siyasi değil, teknik bir süreç. Zira TSK, komuta yetkinliği bakımından NATO sertifikasyonundan geçmiş durumda. Bu sayede Türkiye askeri, lojistik ve finansal olarak NATO'nun beyninde yer alacak.

Bu vesileyle... Sıcak tartışma başlığı haline getirilen Adana'da kurulacak NATO Kolordu Karargâhı meselesine de açıklık getirelim. Bir defa bu bir kolordu değil, sadece koordinatör karargâh. Komutası Türk komutanda olacak ve Türkiye'nin güvenlik önceliklerine göre sorumluluk üstlenecek.

Bir başka spekülasyon gündemi yapılan Karadeniz GönüllülerKoalisyonu ise Montrö korunarak Türkiye'nin hak, alaka ve menfaatleri doğrultusunda, Türk komutanın görev ve yetkisi dahilinde seyrüsefer güvenliği için çalışma yapacak. Karadeniz'de güvenlik öncelikli stratejik kararların üçüncü bir ülkeden değil Türkiye'den yönlendirilmesi sağlanacak!