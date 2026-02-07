6 Şubat dirilişinin unutulmayacak isimleri...

Hem tarihe not düşmek hem de bir hakkın teslimi adına 6 Şubat 2023'teki asrın felâketini izleyen günlerdeki tanıklıklarımızı yazmamız bizim için bir görev.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan depremin ilk dakikasından itibaren, "milli dayanışma, acıları paylaşma, yaraları sarma, barınma ve hayatın idamesini" esas alan devlet adamlığı sergiledi. Enkazdan iktidar çıkarmayı deneyen tüm muhalif unsurlara karşın kabinesini ve devletin tüm kapasitesini seferber etti. Alanı bir saniye boş bırakmadı. Kendisi, ailesi, bakanları, milletvekilleri, belediye başkanları, teşkilat mensupları sürekli deprem illerindeydi.

Sonrası... Canlı tanıklıklarımız...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran ile (o tarihte SETA Genel Koordinatörü idi) depremin ikinci günü Kahramanmaraş'a gittik. Çökmüş yollarda, ulaşımın güçlüğünü aşarak büyük yıkımın şokuyla Türkoğlu ilçesine gelebildik. Şehrin girişinde karşılaştığımız ilk vatandaşa karınca kararınca gıda kolisi teslim etmek istedik. "Sağ olun devlet, bize yardım ulaştırdı, onu ihtiyaç sahibi birisine verin" deme erdemini gösterdi. Bugün Mardin Valisi olan, o gün Karaman Valisi olarak koordinasyon için Türkoğlu'nda çalışan Tuncay Akkoyun'un Ankara'dan talimat beklemeden, ayakta kalan marketleri ve eczaneleri vatandaşların acil ihtiyaçlarının karşılanması için açtırdığına şahit olduk. "Kriz yönetimi basiret gerektirir" dedik.

Kahramanmaraş'a vardığımızda Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Rüstem Keleş'in, o anki travmatik ortamda yani can pazarında her şeye rağmen nasıl vakur durduğunu, acıyı da sahadaki arama kurtarma çalışmalarını da kişisel becerisiyle nasıl yönlendirdiğini gördük. "İyi ki böyle kamu görevlilerimiz var" diye not ettik.

Bir hafta sonra Hatay'da idik... Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiye çalışanlarının kahramanlıklarını yerinde gördük. İlerleyen günlerde bir belediyenin, bir başkanın "yıkıntılar arasında sergilediği hayat mücadelesiyle" gurur duyduk. Uğur İbrahim Altay ve Konya belediyesi çalışanları insanlıkları ile Hatay'ın tarihine geçtiler.

Ve elbette Kayseri... Atom karınca Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, belediyenin tüm imkânları ile komşu Kahramanmaraş'ın imdadına yetişti. Malatya'ya, Adıyaman'a el uzattı. Tabii ki Kayseri, kendine yakışanı da yaptı. Hayatın canlanması ve esnafın ayağa kalkması için yıkılan dükkânların faaliyetine geçmesini sağladı, çarşıları imar ve ihya etti.

Konteynırların büyük ihtiyaç olduğu anlarda, o sırada Düzce Valisi olan Cevdet Atay da benzeri pek az mülki idare amirinde görülecek bir inisiyatif aldı. Düzce'deki atıl binaları "konteynır fabrikasına" dönüştürdü. Bir oda, banyo-tuvalet ve mutfaktan oluşan ısı yalıtımlı konteynırları AFAD aracılığıyla deprem illerine ulaştırdı. Binlerce teşekkür ve dua aldı.

İki isim daha...

Dönemin Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca... Bir görevleri vardı ki memleketin birlik ve beraberliği için kritik önemdeydi. Hatay'da, mezhep temelli ayrım yapıldığı iddiaları ile yerel halkın tahrik edildiği gergin ortamda bir şehit cenazesi gelmişti. Şehidin aidiyeti üzerinden oldukça tehlikeli oyun sahnelenmek isteniyordu. İki bakan, yörenin kanaat önderleriyle şehidin ailesine taziyeye gitti. Anadolu irfanıyla fitne ateşini söndürdü, gönülleri kazandı!

Ve nihayet...

Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum... Geçici barınma ve kalıcı konutlar noktasında bence dünya imar literatürüne altın harflerle yazıldı.

Unutmadan...

Hatırı sayılır ölçüde iş insanı deprem bölgesini sahiplendi. Eyvallah. Fakat Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu'nun tüm mühendisleri ve iş makinası parkı ile İslahiye ve Nurdağı'nda ağır kış şartlarında çok kısa sürede kurduğu konteynır kent, içindeki yataktan havlusuna, mutfak donanımına kadar görenlere parmak ısırttı.

Neticede...

İsmini sayamadığımız, deprem mağdurlarına görünür görünmez yardımı dokunan herkese, Türk milletinin asli karakterini bir kez daha cümle âleme ilan eden saygın vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Allah, bu milleti bir daha böyle acılarla imtihan etmesin. Ama verdiği akılla, bilimin ışığında tedbir almayı da nasip eylesin!