Küresel kirli ağda, FETÖ izleri…

Küreselleşme ile tetiklenen büyük güç mücadeleleri ve karanlık iş birliklerinin iç içe geçtiği karmaşık yapı, komplo teorilerini bile çırak çıkaracak boyuta vardı. Dünyadaki kirli ilişkilerin toplandığı "Epstein ağı!" ise ibret verici, hatta sarsıcı iğrenç gerçekleri ifşa etti. Bu mide bulandırıcı düzenin, Türkiye'ye değen kritik noktasında yine FETÖ ve yine meşru hükümeti yıpratmaya dönük kampanyaların somut ipuçları deşifre oldu.

Epstein ağı, küresel sistemi yöneten görünmez elitlerin varlığına, bu tür bir sistemin nasıl çalıştığına dair son derece rahatsız edici ama bir o kadar da öğretici örnek olarak karşımıza çıktı.

Böylesi pisliğe bulaşmış ilişkiler dizisinin farklı istihbarat servisleri tarafından fark edilmiş ve şartlara göre isim bazında yönlendirilmiş olması ihtimali de çok yüksek!

Biliyoruz ki…

Çağımızda küresel sistemin kaderini etkileyen kararlar sadece görünürdeki seçilmiş aktörlerce alınmıyor.

Finans, istihbarat, teknoloji ağları arka planda belirleyici oyuncu oluyor. Biraz sonra profilini vereceğimiz Epstein gibi figürler ise bu ağlara ara bağlantı sağlıyor!

***

Amerikalı bir finansör veidi. Siyasetçiler, iş insanları,akademisyenler ve kraliyet mensuplarıylakurduğu temaslar belki de onun bileboyunu aşmıştı. Özel uçağı Lolita Express veKarayipler'deki özel adasındaki marjinal partileriylebiliniyordu.tanımınındahi yetersiz kaldığı akıl ve vicdan dışıbir şebeke kurmuş, küresel elitleri de bu sisteminparçası yapmıştı. Yani Epstein olayı, yalnızcabir istismar hadisesi değil; güç, para,siyaset ve cezasızlık algısının kesişim kümesininfotoğrafıydı. Sonunda… İlginçtir kameralarınçalışmadığı, gardiyanların ağır ihmalininbulunduğu bir anda Newyork'ta tutulduğucezaevinde sırlarıyla intihar (!) etti.Bizim açımızdan Epstein ağı ile FETÖ örgütlenmesi arasındaki benzerlikler ve sonrasına ilişkin bağlantı ve arayışlar çok dikkat çekici…ultra zenginler, siyasetçiler ve akademik çevrelerle yakın ilişkiler kurmuştu.de özellikle ABD ve Avrupa'da siyasiler, akademi ve düşünce kuruluşları ile iş çevrelerine sızma stratejisi izlemişti.'ın etkili düşünce kuruluşları ve üniversitelere bağış yaptığı bilinmekteydi.'nün de güvenli yaşama alanı bulduğu ABD'de kalabilmek için Kongre üyeleri, danışmanlar ve sivil ağlarla temas kurduğu, seçim kampanyalarına bağış yaptığı belgelenmişti.'ın,olduğu iddia edilmişti.'nün de yabancı istihbarat servisleriyle ilişkili olduğuna dair çok sayıda yargı kararı vardı.

***

ABD Temsilciler Meclisi'nin(HouseCommittee on Oversight and Accountability)kaynaklı bazı bulgulara…Açık kaynak bilgileri de gösteriyor ki 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası FETÖ elebaşıi, Türkiye'ye iade veya üçüncü ülkeye sınır dışı edilme telaşı sarmış. FETÖ'nün ABD'deki faal elemanları bilhassa federal soruşturmalarda uzman ve ünlü isimlerin dosyalarını almasıyla bilinen avukatile anlaşmış. Epstein'ın erişime açılan e postaları arasında FETÖ ile ilintili açık/örtülü bir mesaj trafiği olduğu belirtiliyor. Weingarten ile Epstein arasındaki elektronik postalarda; FETÖ liderinin iade süreci, medya yönetimi ve stratejik iletişim konularında paylaşımlar yapıldığı vurgulanıyorEpstein'ın, henüz isimlerini bilemediğimiz kimi aktörler tarafından ülke yönetimi ve liderliği ile ilgili spekülatif aktarımlar sonrasında Türkiye'yi merak ettiği de artık bir sır değil. Neye, ne kadar bulaştığı ise belirsizliğini koruyorÖzetle…Küresel ağlara, her türden algoritmalarına, kapalı devre işleyişlerine ve sapkınlıklarına karşı;tüm dünyada rol model olarak yaygınlaştırmak, tahmin ettiğimizin de ötesinde anlam kazanmış durumda!