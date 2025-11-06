Ne kadar hassasiyet gösterilmesini beklesek de konunun siyasal polemik malzemesi yapılması kuvvetle muhtemel. Devlet-Millet Projesi desek detartışmasının alevlendirilmesi hiç de yabana atılır ihtimal değil. Ki bunun ilk örnekleri başladı bile.Bir taraftagerçeği var.Diğer tarafta iseTürkiye Cumhuriyeti Devleti ile bütünleşmedensöz eden bir başka görünümdekifigür var!Tablo böyle olduğu içindir kiilearasında gidip gelinmesi de normal!Şimdilerde bu denkleme,'ın etkili eleman olarak eklenmeside beklentiler dahilinde...'ten bu yana, yani İmralı'nın PKK terör örgütünü feshetme ve silah bırakma direktifi vermesinden itibaren son 9 ay içinde baş döndürücü gelişmelere tanık oluyoruz. Elbette birgeçmiyoruz. Ama reel politiğin gerekliliklerini de göz ardı edemiyoruz. PKK, örgüt yapısını dağıtma ve silah bırakma kararını şu ya da bu düzeyde hayata geçirirken, hatta Türkiye'deki son terörist de sınır dışına çıkmışken, siyaseten ve hukuken ne yapılacağına artık bir karar verme lüzumu da çok açık.Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'ndan oluşan en geniş temsil kabiliyetine sahip milletvekili heyetinin İmralı'ya gitmesini telkin ederken,İmralı'daki şahıs, Ankara'ya getirilemeyeceğine göre,diyor.Şekli gibi görünen bu fark, aslında çok yönlü etki yaratmaya da aday.İmralı ile doğrudan temas edilmesi, Terörsüz Türkiye-Terörsüz Bölge ideali için yeni bir motivasyon sağlayabileceği gibi,İmralı'ya gidilerek verilecek fotoğraf ve görüşme içeriği toplumsal hazmetme sorunu da üretebilir!Meseleye, MHP Genel Başkanı'nin penceresinden de bakılabilir. Sn. Bahçeli, gelinen aşamada İmralı'nın söylem ve gelecek tasavvurunun ilk ağızdan dinlenilmesinin faydalı olacağı kanaatinde. Bence bu tespitine bir ek yapılması zaruret arz etmekte. Neden? Çünkü İmralı'daki, -bilindiği kadarıyla- şimdiye dek sadece yetkilendirilmiş devlet görevlileri ile görüştü. Bir de örgüt kafasının sözcüsü mahiyetinde milletvekilleri, avukatlar ve akrabaları üzerinden mesajlar gönderdi.Malûm şahsın ne dediği zaten bilinmektedir. Ancak, yıllardır kopuk olduğu büyük Türkiye'den öğrenecekleri ve ders çıkaracağı hususlar pek çok açıdan ezber bozacaktır.İmralı için yeni sıfat bulunması veya benim denediğim gibi nötr isim kullanılması bugünden yarına gelişmeyeceği gibi, toplumun büyük kesimi için hiçbir zaman mümkün olmayacaktır.Bu kadar girift veriler ve yaşanmışlıklar karşısında bile, süreç yönetiminde muhatap alındığına göre, İmralı ile milli iradenin âli temsilcilerinin bir şekilde görüşmesi gereği ağır basacaktır.Demirtaş faktörü böylesi bir ortamdarolü üstlenebilir.Silahı, kan ve gözyaşını ifade eden İmralı ile siyasi çizgideki denemeyi temsil eden Demirtaş birlikte inisiyatif alabilir. Demirtaş, silahın aradan çıktığı siyasetin hukuki zeminde görünen yüzü olabilir. Ama yazılımı itibariyle İmralı'daki güncel kodları sahaya yansıtabilir!