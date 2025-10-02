Vakur, kapsayıcı, içerikli bir konuşmaydı. Polemiğe girmedi ama günlük siyaset malzemesi yapılan başlıklarda, Cumhurbaşkanlığı makamını ve şahsi hukukunu korumaya özen gösterdi. Güçlü Türkiye ideali, milletin menfaatinin savunulması ve demokrasinin yüceltilmesi noktasında,mesajı verdi.Vizyoner bir metin üzerinden ilerledi. Hitabının merkezine,kavramını oturttu vededi. CHP'nin son dönemde ortaya dökülen skandalları perdelemek için suni tartışma konuları açtığını belirtti ve bu tutumu 14-28 Mayıs 2023 seçimlerinde milletin ortaya koyduğu iradeye saygısızlık olarak nitelendirdi.Söz konusu Türkiye olduğunda, siyasi aktörlerin ortak paydada buluşmasının önemine değindi. Gazi Meclis'inhatırlattı. Gazze'ye, Filistin Davasına, Kudüs'ün maddi ve manevi varlığının savunulmasına ömrünü adadığını söyledi. Terörsüz Türkiye çabalarını övdü. MHP lideri'ye ve DEM Parti Heyetine ayrı ayrı teşekkür etti. Şehitlerin aziz hatırasına ve gazilerin hassasiyetlerine gölge düşürecek hiçbir adım atılmayacağının güvencesini verdi. 6 Şubat depremlerinin yaralarını sardıklarını anlattı. Ekonomide kaydedilen olumlu gelişmeleri uzun bir listede sıraladı. Türkiye Yüzyılı'na yaraşırbeklentisini bir kez daha kayda geçirdi.

***

Ben, özellikle Suriye, terörle mücadele ve Kürt kökenli vatandaşlara dönük mesajlar ile bölge ülkelerindeki tüm Kürtlere dönük kucaklayıcı cümlelerinin altını çizdim.Terör örgütü PKK'nın, Suriye'nin kuzeyinde kurulmaya çalışan kantonal yapıya yönelerek Çözüm Sürecini sabote ettiği anımsandığında, Erdoğan'ın bir ifadesi özel anlam taşıyordu. O tarihte süreç kesintiye uğramasın diye gösterilen demokratik toleransın nasıl istismar edildiği hafızalarda hala taze. Bu nedenle Sn. Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin güvenliğini korumaya dönük kararlar ile Terörsüz Türkiye yolunda oluşan barış ikliminin birbirinden farklı ele alınması gerektiğine değindi.diyerek... Suriye'nin kuzey doğusunda oluşacak terör devletçiliğine asla müsaade edilmeyeceğini, olası operasyonun ise Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunda vücut bulan iradeyi sakatlamaması gerektiğini vurguladı.ikazını da şu mesajı ile pekiştirdi:Elbette, yerinde ve dozundaki bu uyarıya karşın Cumhurbaşkanı Erdoğan,demeyi de ihmal etmedi.