Siyasi parti adını taşısa da PKK terör örgütünün kendini feshetmesi ve silah bırakma kararını açıklaması tarihi bir olay. Bu muazzam gelişmeyi içselleştirmek yerine, muhtelif itirazlar sıralayanları ve maksatlarını iyi analiz etmek gerekiyor. Bunların arasında makul kaygı beyan edenler olduğu gibi zamanın ruhu kategorik karşı çıkışı güçleştirdiği için taktik gerekçeler ileri sürenlere de rastlanıyor. Üstelik bunu güya masumane görünüm altında ama milletin sinir uçlarına basarak yapıyorlar. Oysa karşımızda... TSK, emniyet, istihbarat ve güvenlik korucularının kesintisiz sergiledikleri kahramanlıkları sayesinde bölücü emellerine ulaşamadığını kabul eden kanlı bir örgüt duruyor/ du. Yıllar içinde farklı evrelerden geçen, söylem ve hedeflerini revize eden PKK, 12 Mayıs 2025'te adeta ötanazi yaparken sözde tabanına mesaj vermeyi de denedi.klişesini sürdürdü.Milletin zihnini bulandırmak isteyenlerin tümüne, kamuoyunun vicdanına seslenen kritik beyanlarla cevap vermek -şimdilik- en uygun olanı...'tek millet, tek bayrak, tekvatan, tek devlet''iyimser, ümitvar ama itidalli'vekonusunda hiçbirtartışma yoktur. Bu değerleri zedeleyecekhiçbir adım söz konusu değildir, olamaz!

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Elbette; adım adım ilerleyecek, toplumun hazmetme kapasitesiyle doğru orantılı şekillenecek, siyaset kurumunun mutlak inisiyatif alacağı bir döneme girmek üzereyiz.Bu aşamada, terör örgütünün silahtan arındırılması Terörsüz Türkiye ideali açısındanniteliğinde. Buradagibi muğlak söylemden değil,bahsedildiği çok açık. Terör örgütünün; Türkiye-Irak-Suriye-İran sahasında silahsızlandırılması ve eş anlı olarak silah-mühimmat depolarının yerini göstermesi gerekecek. Örgüt, Kandil'deki merkezden yönetilse de yayıldığı coğrafyaya göre değişiklikler içeren kadrolar tarafından sevk ve idare edilmekte. Haliyle silah tesliminin, ülkelerin özgün şartlarına göre ama en geç sonbahara kadar sonuçlandırılması, TBMM'nin devreye girmesinin de önünü açacak. Siyasetin tüm kanatlarıyla ve tam kapasiteyle meseleye el atması ise milletimizin hassasiyetleri ışığında kararların alınmasını sağlayacak.Terörsüz Türkiye ile birlikte illegal maddi gücünü kaybedeceğini gören veya meşru siyaset üretme problemi yaşayacağını bilen aktörlerin yanı sıra örgütü maşa olarak kullanan bölgesel ve küresel odakların sinsi faaliyetlerine karşı uyanık ve dirençli olmak zorundayız. Sonrası mı? İmralı'nın infaz koşullarından Selahattin Demirtaş'a kadar uzanan yelpazedeki beklentilerle toplumun gerçekleri arasında denge ne zaman ve ne kadar kurulursa o zaman ve o kadar ilerleme mümkün olacak!