Siz değerli okurlara yeni dünya düzeni, Suriye'deki hadiseler, Avrupa güvenlik mimarisi, Terörsüz Türkiye gelişmeleri, etnik-mezhebi çatışma kurguları üzerine geniş bir perspektif çizmek için oturdum ekranın karşısına. Sonra bu güncel ve derin mevzuların içinde eriyip giden, gözden kaçan ama bizleri şaşırtan sosyolojik gerçeklere odaklanmayı tercih ettim. Bunda Cumhurbaşkanı'ın dünkü grup konuşmasındaki,vurgusu da etkili oldu.... Kuralların altüst edildiği, kurumların yetersiz kaldığı, bireyselleşmenin sonuna kadar teşvik edildiği, maddi âlemin karmaşıklığı içinde insanların yenilgiye uğradığı, geniş kitlelerin hayatı anlamlandırma boşluğuna düştüğü bir çağdayız. Buna,da diyebiliriz... Böylesi değişken hatta belirsiz dönemlerde, iletişimin sınırsızlığı ile birlikte bireyler kolaylıkla farklı akımların, sapkın öğretilerin, içi boşaltılmış inanç ekollerinin tesiri altında kalabiliyor. Bilhassa gençler ve orta yaş üstü yetişkinler hayatlarının bir aşamasında değişik arayışlara girebiliyor, gizemli gruplarla bağlantı kurabiliyor, merak uyandıran uygulamaları deneyimlemek isteyebiliyor.Yüzde 99'u Müslüman olan Türkiye'de,ilearasındaki gelgitler insanımızı,koparıp manevi bocalamaya sürükleyebiliyor. Şekilci din anlayışı ile dünyevileşen tarikat/cemaatler de bu savrulmanın derecesini artırıyor!

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Sosyal medya ağlarında örgütlenen muhtelif grupların ruhani ve felsefi etiketle pazarladığı, ancak sunucusu tarafından şekil verilmiş (yani eğilip/bükülmüş) şu kavramlara, inanç veya etkileşim örneklerine bir bakar mısınız?Öte âlemcilik, ruh göçü (reenkarnasyon), cennet-cehennem, Yaradan etrafında şekillendiği iddia edilen bir öğreti. Öyle ki din özgürlüğü paketi içinde şahsınıza özgü her türlü esnek ibadet modelini vadediyor!Bir konudaki derin bilgilerin ve sırların ehil olmayanlardan gizlenerek, bir üstat tarafından sadece ehil olanlara öğretilmesi vaadiyle başlıyor sonrasında kimin, neyi öğrettiği veya asli amacı arada kaybolup gidiyor.Mutlak ile bir olma arayışı olarak tanıtılıyor,diye uç noktalara kadar gidebiliyor.Gizlicilik, yani din ve bilimin kapsama alanı dışında kalan doğaüstü inançlar ve uygulamalar bütünü üzerinden üretilen yorumlarla kişileri yörüngesine çekebiliyor. Astroloji, nümeroloji, sembolizm vb.Japonya'da ortaya çıkan, enerji aktarımı ile ruhsal şifa vermeye dayalı bu teknik, orijinal uygulama ve anlatısının ötesinde kişileri bambaşka bir çekim alanında tutuveriyor!Bedensel egzersiz, terapi, meditasyon görünümünde sayıları artan yoga merkezleri zihni ve bedensel arınmayı pazarlasa da Hint yarımadasında yoga, dinî uygulama olarak varlığını sürdürüyor.

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İçe kapanma, dünyaya gelişin manasını sorgulama, hayatın geçiciliğini yorumlama... İşte bu soyut düzlemdeki kırılmalar,gibi anlarda ortaya çıkıyor.Ruhu arındırmak, sonsuz âleme hazırlanmak, dinginleşmek, yaşama ve mücadele azmi kazanmak için bir Müslüman'ın yapması gereken şey Allah'a yönelmektir. Tövbe kapısı her zaman açıktır. Duaya sarılma ve bağışlanma dileği ise Allah'ın sonsuz nimetleri arasındadır. Peygamberimizin mucizesi, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'dir. Hz. Muhammed'in (SAV) sünneti esastır. Hayır ve şerrin Allah'tan geldiği, kaderin insanla özdeş olduğu, cüz'i ve külli irade arasındaki seçimlerin kişinin sonunu tayin ettiği mutlak gerçektir. 5 şey gelmeden önce 5 şeyin kıymetini bilmek gereklidirÖlüm gelmeden, yaşamın.Yaşlılık gelmeden, gençliğin.Hastalık gelmeden sağlığın.Fakirlik gelmeden zenginliğin.Dar vakit gelmeden zamanın kıymetini bilenler, yani iman edenler, salih amel işleyenler, Allah'ın varlığını ve birliğini zikredenler kurtuluştadır!