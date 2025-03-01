Başı, ortası, sonuolan Ramazan ayının ülkemize,İslam âlemine, insanlığa huzur, barışgetirmesi duası ve bayrama da kavuşmakdileğiyle başlayalım yazımıza...Dile kolay! PKK'nın kurulduğu 27 Kasım 1978'den 27 Şubat 2025'egeçmiş. Örgütün ilk terör eylemini gerçekleştirdiği (Eruh-Şemdinli) 15 Ağustos 1984'ten, feshetme kararının açıklandığı güne kadariçinde 20'li yaşlardakaybedilmiş. 15 bin asker, polis, sivil vatandaş, 46 bin terörist etkisiz hale getirilmiş. Bölücü terör, -en az- 1,5 trilyon dolar ekonomik maliyet üretmiş. Yani bugünkü büyüklükte bir Türkiye kaybedilmiş. Oğlunun tabutuna sarılan ay yıldızlı al bayrağı evlat hasretiyle bağrına basan anaların, vatan ve millet uğruna gözünü, kolunu, bacağını kaybeden gazilerin katlandığı bedeli ölçmek ise elbette mümkün değil. Allah hepsinden razı olsun.Şimdi gelelim, terörist başı ile verilen fotoğrafa ve örgütüne dönük çağrısına...İmralı'dan paylaşılan fotoğraf PKK'nın silahlı kanadı ile siyasi kanadının aynı karede buluşmasından ibaretti. Dikkate değer yanı ise düne kadar Kandil'den talimat alan vekillerin bu sefer yönünü İmralı'ya dönmesi oldu. Bakalım, karmaşık unsurların bileşimi olan DEM Parti kadroları blok olarak hareket edebilecek mi? Dağa ve silaha yaslanmadan siyaset yapmayı becerebilecek mi?Bu vesileyle bir hususu kayda geçirmek isterim. Aldığı inisiyatif ve yararlanacağı hukuki çerçeve ne olursa olsun,, bizler için bölücü başı sıfatıyla anılmaya devam edecek, aslaLakin dünün hafızasına sahip olan bizler, gelecek kuşaklar adına veideali uğruna bugün atılan adımlara sahip çıkıyor,muhafaza ediyoruz.İmralı'nın paylaştığı metni elbette önemsiyor, malum çağrının açık ve net olması için noktası virgülüne kadar emek veren devlet görevlilerine şükranlarımızı sunuyoruz.Tarihi anlam kazanan bahse konu metin,PKK'nın sözde parti yapısının feshedilmesini,Silahların bırakılmasını daha doğrusu teslim edilmesini,Ayrı devlet kurma, federasyon, özerklik iddiasından vazgeçilmesini,içermesi bakımından her türlü duygusallıktan uzak olarak desteklenmeyi hak ediyor....Bu derece kanlı, bu derece yabancı istihbarat örgütlerinin aparatına dönüşmüş, uyuşturucu ve insan kaçakçılığına bulaşmış bir yapının tasfiyesi kolay olmayacaktır. Farklı adlar altında, marjinalleşen gruplar maşa rolünü sürdürmekten vazgeçmeyecektir. Burada esas olan demokratik siyaset kanallarının, etkin pişmanlık mekanizmasının açık olmasıdır. Örgütün lağvedilmesi, silahın kesin biçimde aradan çıkmasıyla ilave tedbirler de gündeme gelebilecektir.ABD'den gelen o sorunlu açıklama...Tercümesi, YPG=PKK olsa da SuriyeDemokratik Güçleri (SDG) adı altındaAmerikan çıkarlarına hizmetini sürdürecektir!... Klasik yöntemler yanında yeni metot ve araçların da kullanılacağı özellikli bir dönem başlıyor!