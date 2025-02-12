Malezya-Kuala Lumpur, Endonezya-Jakarta… Hissedilen sıcaklık 35 dereceyi, nem % 75'i aşıyor. Ekip, kan ter içinde ama yüzünde tebessümle uçağa biniyor. Bu seyahatin yıldızları onlar… Cumhurbaşkanıile açtığı yolda, kararlı şekilde ilerliyorlar. Malezya'da attıkları imzalar ne kadar umut verici ise Endonezya'da ulaşılan proje büyüklüğü de o kadar cesaret verici…Milli takım gibi hareket ediyorlar…Savunma Sanayii BaşkanıBaykar Teknoloji CEO'suTUSAŞ Genel MüdürüASELSAN Genel MüdürüHAVELSAN Genel MüdürüRoketsan Genel MüdürüGüneydoğu Asya'nın yükselen iki ülkesinde Türk savunma sanayiinin kat ettiği mesafe ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güncel anlatımlarında hakiki karşılığını buluyor…Savunma sektöründe işbirliğinin meyvelerini toplamaya başladık. Bugün ASELSAN, HAVELSAN ve 100'ü aşkın personeli ile TUSAŞ başta olmak üzere savunma sanayii firmalar-ı mız, Malezya'da başarılı işlere imza atıyor.ANKA İHA'lar konusunda önemli işbirliğimiz var.STM firmamızın Malezya Kraliyet Donanması için 3 korvet gemisi inşasını üstlenmesi, denizcilik alanındaki işbirliğimizin parlak geleceğini müjdeliyor.Malezya'da an itibarıyla üstlenilen projelerin hacmi 500 milyon doları buluyor. Varılan mutabakat gereği 1.5 milyar dolarlık kontratın da bu yıl hayata geçmesi bekleniyor.Endonezya'da ise 10 milyar dolarlık Türkiye imzalı proje seti söz konusu. Ve bütün bunlar için Ankara,de içerecek şekilde stratejik adımlar atıyor!