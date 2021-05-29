29 Mayıs 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Okan Müderrisoğlu Taksim Camii... Ve bir sağduyu insanı
OKAN MÜDERRİSOĞLU
Taksim Camii... Ve bir sağduyu insanı

Taksim Camii... Ve bir sağduyu insanı

29.05.2021, Cumartesi

Milletle, inancıyla, tercihleriyle, değerleriyle savaşanlar, sonunda kaybedenlerdendir. Taksim Camii'nin tarihe mal olan öyküsü, hak ile batılın mücadelesinin ibretlik örneğidir! Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Pera'yı camiyi buluştururken sadece bir rüyayı gerçekleştirmemiş, aynı zamanda 568 yıl önceki fetih ruhunu da güncellemiştir.
Dün, A Haber'de Taksim Cami'nin ibadete açılması vesilesi ile yapılan yayında birikimlerini aktaran tarih araştırmacısı Mehmet Dilbaz, hepimizin hislerini yansıttı. "Taksim'e cami, kimseye karşı bir proje değil" dedi. Caminin, Taksim ve çevresi için ihtiyaç olduğunu belirtti. 1952'deki kent planından ve cami için ayrılan alandan bahsetti. Taksim Camii'nin hemen yakınında Aya Triada Kilisesi bulunduğunu hatırlattı. Kiliseye gidenler ile cami cemaatinin bir sorunu olmadığını söyledi. İstanbul'u üstün kılan özelliklerin, farklı inanç ve kültürlerin barış içinde bir arada yaşamasından kaynaklandığını vurguladı. Taksim'e cami yapılmasını meseleye dönüştürmeye çalışanların ise içimizdekilerden bir grup olduğunu üzülerek izah etti.
Evet...
Çamlıca Camii, Ayasofya-i Kebir Camii ve Taksim Camii.
Bu muhteşem eserler, camilerin içinin de doldurulması gereğini her dakika hafızamıza kazıyorlar. Camilerin içini doldurmak kadar, caminin manasındaki birlik ve beraberliğin, temiz ahlakın caminin dışında da sürdürülmesi emrini iliklerimize kadar hissettiriyorlar.
O halde bize düşen...
Her Cuma, minberde tekrarlanan Nahl Suresi'nin 90. ayetini yaşama ve yaşatma iradesi olmalı:
"Şüphesiz Allah, adaleti (hâkim kılmayı ve uygulamayı), ihsanı (görevini tastamam yapmayı ve iyilik ehli olmayı), yakınlara (ihtiyaçlarını karşılayacak oranda) bakmayı emreder; hayâsızlıktan, kötülük ve fenalıklardan, azgınlıklardan sakındırır. Umulur ki düşünüp tutasınız diye size öğüt verir..."

***

DEVLET İÇİNDEKİ UYUMA DİKKAT!

Görünen o ki Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan; siyasete, devlete ve kadrolara dair geniş kapsamlı değerlendirme ve uygulamasını 2023 seçimlerinin ardından yapacak.
Son 4 haftadır, Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden sürdürülen yayınların, Türkiye'de oluşturduğu hava, bizleri yeniden yeniden düşünmeye zorluyor. Bilhassa, devlet dinamikleri bakımından. Zira, bir organize suç örgütü liderinin iddia, isnat ve iftiraları ile zehirlenen gündemin, devlet kurumları arasındaki güven ve işbirliğini zedelememesine özel özen gösterilmesi gerekiyor.
Unutmayalım...
Devleti, devlet yapan taşıyıcı sütunlar vardır. İçişleri, Adalet, Dışişleri, Milli Savunma, Hazine ve Maliye Bakanlıkları gibi.
Yıllar sonra emniyet ve istihbarat kuruluşları arasında tesis edilen ortak çalışma kültürünün korunması, bugünlerde her şeyin ötesinde önem kazanmıştır. Bilgi paylaşımının aksaması, müşterek operasyon kabiliyetinin zayıflaması, hatta kurumlar arası rekabetin başlaması gibi süreçlere asla fırsat verilmemelidir.
Hali hazırda, kritik devlet görevindeki isimlerle, siyasi karar alıcıların birbirlerine karşı pozisyondaymışçasına konuşlandırılması, ilgililerin gözünden kaçmıyor. Devlet, duygusallık kaldırmaz. Siyasetçi ile bürokrat arasında tercih gerekirse, ibre genellikle siyasetçiyi gösterir.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
İddia, İftira, İtiraf! 27.05.2021 Perşembe
“Bir dakika!” demenin gereği 25.05.2021 Salı
Çift ajandalı aktörler, ‘çekilin milletin önünden!’ 22.05.2021 Cumartesi
İsrail... Antisemitizmin istismarı! 20.05.2021 Perşembe
CHP... Kandil’e bakanlık vaat etmek! 18.05.2021 Salı
Babacan... Algı ve gerçekler... 15.05.2021 Cumartesi
Bir savrulmanın acı öyküsü... ‘Ali Babacan!’ 13.05.2021 Perşembe
Mescid-i Aksa... İsrail’in bilinçaltındaki o sınır (!) 11.05.2021 Salı
İmamoğlu... Madalyonun iki yüzü 08.05.2021 Cumartesi
Dışişleri... Ekip çalışması... 06.05.2021 Perşembe
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA