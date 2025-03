Amel defterinizi ramazanda iyiliklerle doldurdunuz. Oruç tuttunuz, namaz kıldınız, gülümsediniz, komşunuza ikramda bulundunuz, fitrenizi çıkardınız, daha sevecen ve affedici oldunuz, sizi kıranı kırmadınız, kem gözle bakmadınız; özetle ramazan şuuruna uygun ibadetler yaptınız. Peki, bundan sonra ne yapacaksınız?

Kendinize yeni dönemde önümüzdeki ramazana kadar bir yol haritası çizdiniz mi? Namazla, diğer ibadetlerle aranız nasıl olacak?

İnşallah ramazan bitince amel defterinizi katlayıp da gelecek ramazana kadar ibadetlerinize ara vermezsiniz. Sizin için duam budur.

TANIMADIĞINIZA DA SELAM VERİN

Yarın ibadetlerinizi yapabilmenin bayramını kutlayacaksınız. Gülümseyeceksiniz. İnsanlarla selamlaşacaksınız. Fakiri hatırlayacaksınız.

Baba ve annelerinizi ziyaret edip dualarını alacaksınız. Vefat etmişlerse belki mezarlarını ziyarete gidersiniz, gitmelisiniz de. Çünkü onlar orada sizi bekleyecekler. Hayattayken bekledikleri gibi.

Çocuğunuzun elinden tutup sabahın erken saatlerinde camiye gideceksiniz. Orada hocamızın güzel vaazını dinleyeceksiniz. Yolda gördüğünüz herkese selam vereceksiniz. Çünkü Peygamberimiz (SAV) "Selamı yayın" buyuruyor. Tanıdığımıza zaten selam veriyoruz. Önemli olan tanımadığımıza selam vermektir. Onların gönlünü kazanmaktır.

Şimdi yeni bir koşuşturma başlayacak. Dünyanın hengâmesine kapılacağız, koşturacağız. Ama ne olursa olsun yüce Allah'a verdiğimiz söze sadık kalalım. "Seni Rab kabul ettik. Sen bizim Rabb'imizsin" sözüne ve ahdine sadık kalalım.

Allah'ı sevin, Peygamber'i sevin, Kuran'ı sevin. Tarihinizle gurur duyun. Bir bayrağımız olduğu için sevinin. Çocuklarınıza merhamet edin. Onları, Peygamber'in sevdiği gibi sevin. Açık aramak ve ayak kaydırmak yerine bağışlayıcı ve koruyucu olun. Unutmayın sizi seven Allah'ın ve güzel varlıkların yanına gidebilmeniz için bu dünyada da o güzellikleri hak etmeniz gerekiyor. Bunları göz önüne aldığınızda hayat daha güzel olacaktır. İslam diniyle kucaklaşın; ramazan ayı dışında da...

Rabb'im ramazan boyunca yaptığınız bütün dualarınızı kabul etsin. Ramazan Bayramı'nızı tebrik ederim. Allah yâr ve yardımcımız olsun.



HZ. ALİ'NİN OĞLU HZ. HASAN'A ÖĞÜTLERİ

Hazreti Hasan diyor ki: Babam bana otuza yakın konuda öğütte bulundu. Ve şöyle dedi:

Oğlum, üç şeyden sakın. Kibirden, gazaptan ve başkasının elindekini tamahtan sakın. Kibir, şer insanların özelliğidir. Büyüklük Allah'a yakışır. Kendinde bir gram kibir taşıyan ateşe mutlaka uğrar. Gazap, yumuşak huyluyu perişan eder. Âlimin ayağını kaydırır. Aklı giderir. Cehaleti çıkarır. Başkasının elindekine göz dikme, bakma. Çünkü başkasına tamah, şeytanın tuzaklarından biridir. Dedim ki, doğru diyorsun babacığım.

Oğlum, üç şeyden kork. Allah'tan kork, Allah'tan korkmayandan kork, dilinden kork. Dedim ki, doğru diyorsun babacığım.

Oğlum, üç şeyi arzu ve ümit et. Allah'ın günahlarını affedeceğini ümit et. İyi amellerin seni kurtaracağını ümit et. Hz. Peygamber'in (SAV) şefaatini ümit et. Dedim ki doğru diyorsun babacığım.

Oğlum, üç şeyde uygun davran, üç şeye uy. Allah'ın kitabına uy. Peygamber'in sünnetine (hadislerine, yoluna) uy. Allah'a ve kitabına uyana uy. Dedim ki doğru diyorsun babacığım.

Oğlum, üç şeyden utan. Allah'ın haram kıldığı şeyi isterken Allah'ın seni gördüğünü düşün ve utan. Yazıcı meleklerin senin işlediklerini yazdıklarından utan. Salih insanların önünde mahcup olmaktan utan. Dedim ki doğru diyorsun babacığım.

Oğlum, üç şeyde atik ol. Usandıran işlerden Allah'a sığınmada atik ol. Kötü amellerden Allah'a sığınmada atik ol. İlim ve edep ehline kavuşmada atik ol. Dedim ki doğru diyorsun babacığım.

Oğlum, üç şeyle kendini kurtarmaya çalış, üç şeyde duru ol. Nefsini tanımakta duru ve halis ol; nefsinin ayıplarını ortaya çıkar. Allah'ın takvasına sığınmada duru ve halis ol. Nefsini kontrolde halis ol. Dedim ki, doğru diyorsun babacığım.

Oğlum, üç şeyden kaç. Yalandan kaç. Zalimden kaç. İsterse baban veya oğlun olsun seni yoracak olan imtihan ortamlarından kaç. Dedim ki doğru diyorsun babacığım.

Oğlum, üç şeyden uzak dur. Heva ve arzunun peşinden koşmaktan uzak dur. Şerden ve şerre bulaşmış insanlardan uzak dur. Ahmaklardan uzak dur; çok yakının da olsa. Dedim ki, doğru diyorsun babacığım.

Dedi ki, Allah sana selamet versin.



BÜYÜKLERİN DUALARI

Peygamberimizin Hz. Ebubekir'e öğrettiği dua

Allah'ım, Peygamberin Muhammed, dostun İbrahim, sırdaşın Musa, kelime ve ruhundan olan İsa hürmetine; Musa'ya inen Tevrat, İsa'ya inen İncil, Davut'a inen Zebur, Muhammed'e inen Kuran hürmetine; bütün peygamberlerine indirdiğin vahiy hürmetine; mahlûkatın üzerindeki kaza ve takdirin, senden isteyenlere verdiklerin, fakir ettiğin zenginler, zengin ettiğin fakirler, hidayete ulaştırdığın kimseler hürmetine; Kuran-ı Kerim'de olan Samed, Ehad ve Tahir isimlerinin hürmetine, gündüzleri aydınlatıp geceleri karartan ismin hürmetine; azamet ve kibriyan ve zatının nuru hürmetine; senin kuvvet ve kudretinle Kuran-ı Kerim'i okuyup anlamamı ve bütün hareketlerimi ona uydurmamı senden dilerim. Güç ve kuvvet ancak sendendir. Ey merhametlilerin en merhametlisi!



BİR AYET

"Yine onlar ki, bir kötülük yaptıklarında ya da kendilerine zulmettiklerinde Allah'ı hatırlayıp günahlarından dolayı hemen tövbe istiğfar ederler. Zaten günahları Allah'tan başka kim bağışlayabilir ki! Bir de onlar, işledikleri kötülüklerde, bile bile ısrar etmezler." (Âli İmran, 135)



SORU - CEVAP



İslam'daki büyük günahlar nelerdir?

Büyük günahlarla ilgili Kuran ayetleri ve sahih hadisler esas kaynağı oluşturmaktadır. Peygamberimiz şöyle buyuruyor: "Kişiyi helak eden yedi büyük günahtan sakının. Allah'a şirk koşmak, sihir yapmak, bir insanı haksızca öldürmek, tefecilik yapmak, yetim malı yemek, savaştan kaçmak, günahsız mümine bir kadına zina iftirası atmak."



Her tövbe Allah tarafından kabul görür mü?

Her tövbenin Allah katında kabul görüleceğine inanılır. Ancak tövbenin kabul olması için bazı şartlar vardır. İşlenen günah Allah'ın haklarını çiğnemek şeklinde olmuşsa tövbe için üç şart gerekir: Günahtan tam sıyrılacak, işlediklerine tam pişman olacak ve bir daha o günaha dönmeyeceğine karar verecek. İşlenen günah kul haklarına aitse buna dördüncü bir şart eklenir. O da hakkı gasp edilen kişiye hakkı geri verilir.



Yıldıznameye inanılır mı?

Yıldıznameye bakarak gelecek hakkında kehanette bulunmak yanlıştır. Peygamberimiz gelecek hakkında kehanette bulunmanın büyük günahlardan olduğunu belirtir. Gaybı ancak yüce Allah bilir.