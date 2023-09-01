CEVAP: İki bayram arası evlenmek ve düğün yapmak sakıncalı değildir. Bu konuda engelleyici bir hüküm yoktur.

Zaten iki bayram arası olmayan bir zaman yok ki! Şu anda bile Kurban ve Ramazan Bayramı arası değil mi?



SORU: Büyük günah işleyenler imani açıdan ne durumdadır?

CEVAP: İslami esaslara eksiksiz inandığı halde, çeşitli sebeplerle şirk, küfür dışındaki büyük günahlardan birini işleyen bir kişi günaha girer. İşlediği günahı helal saymadıkça mü'mindir. Bu günahından dolayı ceza görecektir.

Ancak bu kişiye tövbe kapısı açıktır.

Allah dilerse affeder, dilerse cezalandırır.

Ama imanı açıdan mümin olduğu için sonunda cennete girer.



SORU: Şirk ile küfür arasında herhangi bir fark var mı?

CEVAP: Küfür şudur:

Peygamberimizin Yüce Allah'tan getirdiği kesinlikle sabit olan dini esaslardan birini veya birkaçını inkar etmektir. Şirk ise;

Allah'ın varlığını kabul etmekle beraber ilahlığında, isim, sıfat veya fillerinde Allah'a ortak koşmaktır. Küfür genel, şirk ise daha dar kapsamlıdır. Bir Müslümanın küfre düşmesi zor, şirke düşmesi ise daha kolaydır.



SORU: Camilerde namazdan sonra toplu tespih çekiliyor. Bu Peygamberimiz döneminde uygulanıyor muydu? Bidat mıdır?

CEVAP: Namazlardan sonraki tespih uygulaması yani Sübhanallah, Elhamdulillah, Allahüekber tespihleri Hz. Peygamber döneminde topluca yapılmıyordu. Herkes kendi kendine okurdu. Ama daha sonraki dönemlerde bilmeyenler çoğalınca cemaatçe uygulanmaya başlandı. Bu yeni uygulama İslam'ın ruhuna aykırı değildir. Faydalıdır. Kötü bir bidat olarak nitelemek sağlıklı olmaz.



SORU: Vakit namazlarından sonra kaza kılabilir miyim?

CEVAP: Sabah ve ikindi namazlarından sonra kaza namazı kılmamak daha uygundur. Diğer namazlardan sonra ve bütün namazlardan önce kaza kılabilirsiniz.

Kaza namazı için bir sıra takip etmemiz gerekmez. İkindiden önce mutlaka ikindiyi veya yatsıdan sonra mutlaka yatsıyı kılmanız gerekmez.

Böyle bir zorunluluk yoktur.



SORU: Bir hadiste Allah elbisesini sürüyen kibirliye bakmaz diyor. Bunu anlayamadım. İzah eder misiniz?

CEVAP: Bahsettiğiniz hadis muhtemelen şudur; "Elbisesini kibir olsun diye yerden sürüyene Allah bakmaz." Buradaki bakmak bir kinayedir. Hadis alimi aynı bunu şöyle yorumlamıştır;

Allah bu kişiye rahmetiyle muamele etmez. Buradaki bakmak, rahmeti ile muamele etmez anlamına gelmiş oluyor (Buhari, Libas, 1)

SORU: Kadın vefat eden eşinin yüzünü görebilir mi?

CEVAP: Kadın vefat eden kocasının, koca da vefat eden eşinin yüzünü görebilir. Bunun dini açıdan sakıncası yoktur.



SORU: Cennetle müjdelenmiş kadınlar var mı? Sadece erkekler mi cennetle müjdelendi?

CEVAP: Cennet sadece erkeklere ait bir yer değildir. Kadın ve erkek kim iman eder ve iyi ameller işlerse cennete girer.

"Erkek olsun, kadın olsun sizden kim mümin olarak güzel bir amel işlerse, ona çok hoş bir hayat yaşatacağız. Ve onların yaptıklarının karşılığını en güzel şekliyle vereceğiz. (Nahl, 97) Ayette de açıkça okunduğu gibi cinsiyetine bakılmadan herkese amelinin karşılığı verilecektir.

Nitekim; Hz. Meryem, Hz. Asiye, Hz. Hatice, Ümmü Eymen, Hz.

Sümeyye, Hz. Ümmü Haram, Ümmü Varaka, yetim çocuklarını büyüten her imanlı kadın gerek Kur'an-ı Kerim, gerekse de Hz. Peygamber (s.a.v.)'in övdükleri ve çoğunu cennetle müjdeledikleri özel kadınlardır.