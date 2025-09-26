NASUH ÖZER

Okul koridorları artık çok farklı.

Sıralar, tahtalar, zil sesi…

Bahsettiğim bunlar değil, bahsettiğim zamanın ruhu.

Çünkü öğrencilerin dünyası bambaşka.

Eskiden sınıfın en önünde oturan çocuğun avantajı, öğretmene yakın olmakla ölçülürdü. Şimdi avantaj, akıllı telefonun ekranında, algoritmaların gölgesinde şekilleniyor.

Öğretmenler sınıfta ders anlatırken, çocukların zihinsel dünyası bu çağın sanal oyuncaklarıyla şekilleniyor…

TikTok, Instagram, YouTube ya da iOS-Andorid OS için hazırlanan ve "beyin çürüten" oyunlar çocukların zihnindeki koridorları işgal ediyor, okul koridorlarının yerini alıyor.

Ardından ne mi geliyor?

Cevabı çok net bir şekilde hepimiz biliyoruz: Akran Zorbalığı

Bu nasıl mı oluyor? Hani çocukların çok eğlendiği bir oyun var ya, kediyi besledikleri, uyuttukları… Ama daha çok dövdükleri oyun.

İşte o oyun şiddeti eğlenceli gösteriyor.

Sadece bir oyun olsa önüne geçilebilir, ancak sorun bir oyunla sınırlı değil.

Adam asmaca, arabalarla kaza yapma ve savaş oyunları şiddeti normalleştiriyor.

Gerçekle oyunu ayıramayan bir çocuk bunlara sürekli maruz kalırsa sonuç ne oluyor?

Şiddet eğilimi yükseliyor, oyunlarda gördüklerini yapmak istiyor.

Sonra mahallesindeki, okuldaki arkadaşlarına saldırıyor.

Bakkala giderken sıkıştırıyor, merdivenlerden itiyor.

Sonuçları hakkında ise en ufak fikirleri yok. Belki de onlar için hala bir oyun.

Hele ki okul sıraları ile yeni tanışmış olan küçük çocuklar derin travmalar yaşıyor.

Burada ebeveynler ve öğretmenlere büyük sorumluluk düşüyor.

Çünkü dijital ortamda ekilen bu şiddet tohumu erken fark edilmezse ileriki dönemlerde hem çocuk, hem aile, hem de çevre için sorunlar daha da büyüyor.

Bu tehlikenin farkında olan Milli Eğitim Bakanlığı da Akran Zorbalığının engellenmesi için önemli adımlar attı.

Akran Zorbalığının Farkındalık Programı kapsamında birçok çalışma var.

Geniş kapsamlı bir 'Akran Zorbalığı Kurumsal Kitabı' hazırlandı.

Öğretmenlere eğitim verildi ve bu eğitimler devam ediyor.

Eğitim programında; akran iletişimi, etkin dinleme ve empati,

akran zorbalığı, çatışma çözme becerileri, kendini ifade etme yöntemleri ile iletişimde 'ben dili' ve 'sen dili' kullanımı konuları, örnek uygulamalarla birlikte ele alındı.

Öğretmenlerin öğrencileri daha yakından anlayabilmeleri için, akran zorbalığının tanımı, yaygın görüldüğü alanlar, farklı zorbalık türleri, bu davranışa yol açan sebepler ve hem zorbalık yapan hem de maruz kalan öğrencilerin özelliklerini anlatan öğretici videolar hazırlandı.

Hazırlanan içeriklerde, öğretmenlere akran zorbalığını tanıtmanın ötesinde, bu sorunun önlenmesine katkı sağlayacak güçlü beceriler kazandırılması amaçlandı.

Bu konu çok önemli…

Çünkü biliyoruz ki bugünün küçükleri, geleceğin büyükleri olacak.

Aynı bizler gibi.

Geleceği emanet edeceğimiz gözümüzden sakındığımız çocuklarımızı dışarıda, sosyal hayatta biz koruyor, kolluyoruz.

Okulda ise bu görev öğretmenlerimize ait, onlara güveniyoruz.

Peki biz, çocuklarımızı dijital dünyanın gölgesinde yalnız bırakacak mıyız, yoksa onlara güvenli bir gelecek için birlikte mi hareket edeceğiz?