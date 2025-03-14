NASUH ÖZER

Savaş artık bilgisayar kodlarıyla, fiber optik kabloların arasında ve bilgisayar işlemcilerinin içinde yaşanıyor.

Telefon ya da bilgisayar kullanıyorsanız bir siber saldırının hedefi olma ihtimaliniz çok yüksek.

Masanızda bilgisayar başında ya da kapı zili çaldığı anda bir siber saldırının hedefi olabilirsiniz.

Bu yıldan itibaren siber saldırıları daha fazla konuşmaya başlayacağız… Siber Güvenlik Kanunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onaylandı. Yasanın onaylanmasının üzerinden 24 saat geçmeden Türkiye'nin en büyük internet sağlayıcılarından birine siber saldırısı düzenlendiği haberi yayıldı. Hedef ise kullanıcıların iletişim, kimlik ve adres bilgileriydi. Bu saldırıya ilişkin güvenliği artırmak için ek önlemler alındığını öğrendik. Bazı detayları ise soruşturmaların tamamlanmasının ardından önümüzdeki günlerde öğreneceğiz.

Ancak zaten siber saldırı ve veri ihlallerinin 2024 yılında zirve yapmış olduğunu biliyoruz. 2024'te dünya genelinde siber saldırılar nedeniyle toplam kayıp 10 milyar euroya ulaştı. Siber saldırılardan etkilenen çalışanların oranı % 45'e yükseldi.

Marc'ın raporuna göre Avrupa'da 2024 yılının ilk 6 ayında oluşan siber hasarlar 2023'teki toplam siber hasarın % 70'ini yakalamıştı bile.

İtalya'da sosyal mühendislik saldırıları yüzde 33 oranında arttı.

Küresel rekabet, ABD-Çin rekabeti, dev şirketlerin yarışı, e-ticaretteki mücadele ve dünya genelindeki çatışmalar…

Hepsinin siber savaş alanında da bir iz düşümü var. Her jeopolitik gerilimin ardından siber saldırı sayısı daha fazla artmaya devam edecek.

Dijital okuryazarlık okuma yazma bilmek kadar önemli hale gelecek.

"Çift faktörlü koruma nasıl sağlanır?"

"Veri güvenliği nasıl sağlanır?"

"Siber saldırı ile karşılaşınca ne yapmak gerekir?"

"Siber saldırı nasıl anlaşılır, hangi durumlardan şüphelenmeli?"

Her bireyin bu soruların cevaplarını öğrenmesi, dahası prova etmesi gerekecek. Ve sadece bunlar da yeterli olmayacak… Zamanla siber güvenlik konusunda profesyonel destek almak gerekecek.

Çünkü siber güvenlik konusunda ne kadar bilgili olursak olalım, siber korsanların saldırı yeteneklerini göz ardı etmek yapılacak en büyük hataların başında yer alıyor.

Dijital ortamda güvenlik için 2 konuya dikkat etmek gerekiyor: Dijital ayak izleri ve çevrimiçi kimlik

Dijital Ayak İzi ve Çevrimiçi Kimliğiniz Hangi İpuçlarını Veriyor?

Sosyal medya hesaplarındaki aktiviteleriniz dijital ayak izleriniz ve çevrimiçi kimliğinizi oluşturuyor. Yani Facebook, Instagram, X, LinkedIn ve YouTube hesaplarınız üzerinden hakkınızda sahip olunabilecek bilgilerin tamamı.

Dijital güvenliğiniz için bu 23 maddeye dikkat edin!

Ad, soyad: Gerçek kimliğiniz saldırganın eline geçebilir.

Doğum tarihi: Şifre tahmini ve kimlik hırsızlığı için kullanılabilir.

E-posta ve telefon numarası: Oltalama saldırıları ve dolandırıcılık için hedef olabilir.

Konum bilgileri: Paylaştığınız konumlar, yaşadığınız yer veya sık ziyaret ettiğiniz mekanlar hakkında ipuçları verebilir.

Arkadaş listesi: Sosyal mühendislik saldırıları için ağınız analiz edilebilir.

Fotoğraflar ve etiketlemeler: Yüz tanıma sistemleriyle sizi takip edebilirler.

Mesajlar: Veri ihlali durumunda özel mesajlarınıza erişebilirler.

Paylaşılan fotoğraflar: Yaşam tarzınız, seyahat alışkanlıklarınız ve günlük rutinleriniz hakkında bilgi verir.

Konum etiketleri: Hangi şehirde yaşadığınız ve hangi yerleri sık ziyaret ettiğiniz anlaşılabilir.

Takipçi listesi: Sosyal çevreniz incelenerek hedefli saldırılar hazırlanabilir.

Hikayeler: Günlük aktiviteleriniz gerçek zamanlı olarak takip edilebilir.

DM (Direkt Mesajlar): Hesabınız ele geçirilirse özel mesajlarınıza ulaşılabilir.

Tweetler: Düşünceleriniz, politik görüşleriniz ve hobileriniz analiz edilebilir.

Takip edilen hesaplar: İlgi alanlarınız ve bağlantılarınız ortaya çıkarılabilir.

İş ve eğitim bilgileri: Çalıştığınız şirket, pozisyonunuz ve geçmiş iş deneyimleriniz hedefli saldırılar için kullanılabilir.

Bağlantılarınız: Saldırganlar iş arkadaşlarınıza ulaşarak sosyal mühendislik saldırıları düzenleyebilir.

Görüntü ve ses kayıtları: Yüz tanıma veya ses taklidi (deepfake) saldırıları için kullanılabilir.

İlgi alanları: İzlediğiniz içerikler, saldırganların sizi hedeflemesi için önemli ipuçları verebilir.

Canlı yayınlar: Gerçek zamanlı olarak bulunduğunuz yer tespit edilebilir.

Gruplar: Hangi topluluklara üye olduğunuz analiz edilebilir.

Abonelikleriniz: İlgi alanlarınız ve düşünceleriniz analiz edilebilir.

Yorumlarınız: Saldırganlar hakkınızda daha fazla bilgi edinebilir.

Yayınlanan videolar: Eğer videolarınızda kişisel bilgiler varsa, bunlar kötüye kullanılabilir.