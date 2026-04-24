Trump yağmurları

Birkaç ay önce Türkiye'nin gündemi kuraklıktı. Gazeteler "Barajlar dolmayacak" diye manşet atıyor, ekranlarda uzmanlar su tasarrufu listeleri sayıyordu. Ankara'da rezervler dipte, İstanbul'da sinirler gergindi. Musluğu açarken bile hafif bir vicdan azabı eşlik ediyordu.

Derken 2026 kışı geldi. Ve gökyüzü adeta "Şaka yaptım" dedi.

Yağış bir başladı, ardı arkası kesilmedi. Barajlar doldu, göller kendine geldi. Hatta bazı yerlerde tablo tersine döndü: Bu kez "fazla yağdı" diye sel uyarıları konuşulmaya başlandı. Daha dün kuraklığa üzülürken, bugün şemsiyeye sitem ediyoruz.

Tam bu sırada sahneye İran'dan bir iddia çıktı ve Türkiye de dâhil her yere yayıldı. Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki gizli bir "bulut tohumlama merkezi" vurulmuştu. İddiaya göre düğmeye basılmış gibi, İran'dan Türkiye'ye yağışlar yayılmıştı. "Her şey bir gecede değişti" diyorlardı.

Hikâyeye biraz da jeopolitik sos eklendi. Başkan Trump'ın İran'a yönelik sert çıkışları, su altyapısını hedef alan restleri derken, yağışa bile küresel anlamlar yüklenmeye başlandı.

Şimdi, işin bilim tarafına gelirsek. Bulut tohumlama diye bir şey var mı? Var. Hem de yıllardır kullanılıyor. Körfez ülkeleri de yapıyor, Çin de, İran da. Yani kimse hava kumandasına sahip değil.

Çünkü atmosfer, apartman kaloriferi gibi değil. Bir yerden kapattın mı diğer daireler üşümüyor. Hava sistemleri devasa, karmaşık ve biraz da inatçı. Tek bir tesis devre dışı kaldı diye bütün bölgenin yağış düzeninin bir gecede değişmesi... Kulağa iyi hikâye, ama zayıf senaryo.

Zaten meteoroloji tarafı daha sıkıcı ama daha sağlam konuşuyor. La Nina etkisi, Akdeniz'deki sıcaklık değişimleri, iklimin dengesizleşmesi... Yani doğa bildiğini okuyor, biz de sonradan anlamlandırmaya çalışıyoruz.

Asıl mesele ise bu tür iddialar, kimi gerçeklerin komplo teorisi diye mahkûm edilmesine sebep oluyor.

Bulut tohumlama yapılıyor, ülkeler su için teknoloji yarışında ama her şeyi "Birileri havayı yönetiyor" diye açıklayınca, iş fazla kolaylaşıyor.

Gerçek sorunları konuşmak ise hâlâ biraz emek istiyor.

***

YAPTIKLARINI ÇOCUKLAR YAPMAZ

CHP İl Başkanlığı, Gaziantep'te 23 Nisan töreninde mehter marşı söyleyen çocuklara sırtını dönerek tepki göstermiş.

Tüyü dikmek de protokol gereği il başkanlarına düşmüş:

"Çocuklarımızın saray kültürüne özendirilmesini protesto ettik. Bu özentiye karşı onlara arkamızı döndük."

Bir günlüğüne mehter takımına giren çocuklar, bir günlüğüne bile olsa ana muhalefet koltuğuna oturtulmaması gereken bu koca koca adamların çocukluğu karşısında ne hissetmişlerdir dersiniz?

Allah sizi davul etsin emi.