Narin’in davası bitti mi şimdi?

Narin Güran cinayeti davasında sanık Nevzat Bahtiyar hakkında "suç delillerini yoketme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.

Yapılan itirazlar üzerine Yargıtay'ın hakkındaki kararı bozmasının ardından Bahtiyar'ın mahkeme süreci yeniden başladı. Ne var ki Bahtiyar duruşmada ifadesini tekrar değiştirdi.

Narin'in ağabeyi Baran Güran, "Bu adama daha da inanılıyor mu? Bütün aile bireylerinintek ifadesi var, bu adam sekizinci ifadesiniveriyor. Sekiz kez yalan söyleyen birine nasılinanılıyor? Her defasında başka bir şey söylüyor. Böyle bir şey var mı? Aile bireylerini şeytanlaştırdılar" diye tepki gösterdi.

Haksız da değil. Zira davanın ilk gününden itibaren konvansiyonel ve sosyal medyada aile yargısız infaz edildi. Soruşturmanın tek başlarına bir anlam ifade etmeyen en ince ayrıntılarının bile basına sızdırılması, kamuoyunda kafa karışıklığının yanı sıra büyük bir nefret dalgası oluşturdu. Güvensizlik, inançsızlık,çaresizlik dalgası aylarca ülkeyi sardı.

Meşhur olmak isteyen gözü dönmüş muhabirler, anadili Kürtçe olan annenin ve köylülerin röportajlarını "sansasyonel" çevirilerle deforme ettiler.

Devreye, Gülben Ergenpopülizmi, ırkçılık, "Kuran kursuna giden kızkayboldu" türünden Sözcü manipülasyonları da girince linç çığırından çıktı.

Öyle ki davanın başında bu köşede yayınlanan aşağıdaki gibi nahif uyarıdan ötürü, soğukkanlı olması beklenen gazetecilerden bile "Katilleri mi koruyorsun?" şeklinde garip tepkiler aldım:

"Son olarak küçük kızın ağabeyinin kolunda ısırıkizi tespit edildiği iddiası ortaya atıldı. Bu tartışma üzerine 'Mesele aile içinde' yorumları bile yapıldı. Ne var ki Adli Tıp Kurumu raporuna göre ısırık iziNarin'e ait çıkmadı. Nefretle beslenen trollerin, medyanın etini çiğnediği ailenin içinde bulunduğu hâli siz düşünün. Bir hukuk devletinde, biraz reyting, iki üç de like alacağız diye insanların onurlarıyla, namuslarıyla oynamanın, hayatlarını kaydırmanın bedeli olması gerekmez mi?"

Evet, ne yazık ki gelinen aşamada adaletintecelli ettiğine dair şüphelerim var. Ailenin toplu hâlde öldürdükleri küçük çocuklarının cesedini yok etmesi için yabancı birine verdikleri iddiasını aklım almıyor.

Narin davasında karara şerh koyan mahkeme başkanının, anne, ağabey ve amcanın kısa sürede birlikte cinayeti işlediği yönündeki kabulün hayatın olağan akışına aykırı olduğunu, delillerin bilimsel açıdan yetersiz değerlendirildiğine yönelik hukuki görüşlerin görmezden gelindiğini düşünüyorum.

Herkesi geçtim, bir annenin 8 yaşındaki kızının öldürülmesine ortak olduğuna hükmetmek ve evlat acısının üstüne hapisliği yüklemek için, uzmanların hiçbir anlam ifade etmiyor dedikleri baz kayıtlarından ya da Narin'le son temas eden kişinin her seferinde değişen ifadelerinden daha güçlü delillere ihtiyaç yok mu?

Yeni Adalet Bakanımız Akın Gürlek'in bu davayla ilgili görüşlerini çok merak ediyorum.

TÜRKİYE, DÜNYANIN GÜVENLİ LİMANI

Savaş gemilerinin ve mayınların arasındaki limanlarda mahsur kalmış gemiler Hürmüz Boğazı'ndan çıkamazken, serseri füzelerin Körfez'de hangi şehre düşeceği kestirilemezken İstanbul uluslararası dev bir organizasyona ev sahipliği yapıyor.

PAB'ın (Parlamentolar Arası Birlik) 152. Genel Kurulu için 155 delegasyon kayıt yaptırdı. Aralarında 77 meclis başkanı ve 800 milletvekili var. Bu tablo, PAB'ın şimdiye kadar yaptığı toplantılardaki katılımın yüzde 35 daha fazlası.

Toplantılar öncesi, bir grup gazeteciyle birlikte TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile buluştuk.

Genel Kurul'un temasının "Gelecek Nesillerİçin Umudu Yeşertmek, Barışı Sağlamakve Adaleti Temin Etmek" olduğunu anlatan Kurtulmuş, katılımın yüksek olmasını şöyle izah ediyor:

"Çok çok üst düzey bir katılım. İnşallah Türkiye'nin tanıtılması bakımından da etkili bir organizasyon olacak. İstanbul zaten başlı başına bir marka. İçinde bulunduğumuz dönem, türbülanslarınyaşandığı bir dönem. Barışın sağlanması, parlamenter diplomasinin daha aktif şekilde kullanılması talebi gibi birçok konu üst üste geldi. Bir de İstanbul, tüm bu gelişmeler için çok merkezi bir yer. Bu savaşta Türkiye çok iyi bir yerde durdu. Hem açıkça Amerika ve İsrail'in saldırganlığınıtelin etti hem de İran'ın savaşı yayma çabalarınıdoğru bulmadığını ifade etti. Bu, tabii ki uluslararası camiada karşılık buluyor. Hiçbir zaman İran'ı doğrudansuçlayan tutumiçerisinde olmadık, o da herkesin dikkatini çekiyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımcılara sesleneceği PAB Genel Kurulu kapsamında TÜRKPA'nın ve Azerbaycan'ın öncülük ettiği BağlantısızlarHareketi'nin etkinlikleri de olacak. Genel Kurul marjında kadın ve genç parlamenterlerin ayrı ayrı toplantıları gerçekleşecek.