Hürmüz’ü kapatma sırası Trump’ta

ABD ve İran arasında Pakistan'da başlayan ateşkes görüşmeleri dağıldı. Başkan Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran ile yürütülen görüşmelerin genel olarak olumlu geçtiğini ancak nükleerbaşlıkta anlaşma sağlanamadığını bildirdi. Trump, bu gelişmenin ardından ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda askeri adım atacağını duyurdu. Ancak bu kez askeri müdahalenin hedefi Hürmüz'ü açmak değil kapatmak olacak. Şöyle ki, Trump, ABD donanmasının "derhalgeçerli olmak üzere HürmüzBoğazı'na giriş ve çıkış yapangemilere yönelik abluka sürecini" başlatacağını söylüyor. Plana göre, uluslararası sularda İran'a geçiş ücreti ödeyen gemiler durdurulup aranacak. İran'ın Hürmüz üzerinden ekonomik kazanç sağlamasına izin verilmeyecek. Ne var ki, Trump'ın, İran'ın elindeki tek gerçek koz haline gelen Hürmüz'e yönelik hamlesi için ikna etmesi gereken devletler, abluka sürecine katılma çağrısı yaptığı Avrupalılardan ibaret değil. ABD donanmasının, başta Çin olmak üzere İran'ın Körfez'e girişçıkışına izin verdiği devletlerin gemilerine yönelik olası müdahalesi savaşıPasifik'e kadar yayabilir. ABD uçak gemileriyle o sığ sulardaki mayınları nasıl temizleyecek? İran nasıl biraskeri yanıt verecek? Bu sorulara hiç girmiyorum bile.

DOMİNO ETKİSİ DERKEN?

Macaristan'da dün seçimler vardı. Yazıyı okuduğunuz saatlerde sonuç kesinleşmiş olacak. Bizdeki muhalifiler ise günlerdir çok heyecanlı. 16 yıldır iktidarda olan Orban, rakibi Magyar karşında kaybederse bu bölgemizde ve dünyada "domino etkisi" yaparmış. Çünkü Orban'ı Trump, Magyar'ı ABdestekliyormuş. Orban'ı Putin de destekliyor, Netanyahu da... Onu ne yapacağız? Macaristan dışında böyle özgün bir iç ve dış dengeye sahip olan başka kaç ülke var ki, seçim sonuçları benzesin? Efendim, duyamadım?

DUYDUNUZ MU SAYIN PUTİN!

Bursa'nın Gürsu ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda görev yapan Seyithan Alay, yoğunluk sırasında okumakta güçlük çektiği yabancı plakalı aracın fişine plaka yerine "Putin" yazdı. Alay, plakanın karmaşık olması nedeniyle bilgileri net şekilde okuyamadığını, bunun üzerine işlemi geciktirmemek adına fişe "Putin" yazarak sisteme giriş yaptığını anlatıyor. "E, ne var bunda" demeyin. Rus turistlerin kahkahalar eşliğinde paylaştığı olaydan sonra benzin istasyonu pompacıyı tazminatsız olarak işten kovmuş. Bence Putin SeyithanBeyi görmezden gelmez.