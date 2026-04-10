Körfez’de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Netanyahu'nun arkasına takılıp ABD'yi ve siyasi kariyeriniuçuruma sürükleyenBaşkan Trump, bulduğu dala dört elle sarılmış durumda.

Ancak Pakistan'ın aracılık ettiği 15 günlük ateşkes önerisini ilk dakikadan itibaren sabote etmek için uğraşan Netanyahu karşısında ne yapacağı meçhul. Ateşkesin adı anılır anılmaz, Lübnan'daki saldırılarının dozunu artıran soykırımcıyı durduramazsa Hürmüz'deki kriz derinleşecek.

İşler yolunda gider ve Pakistan'daki müzakerelerden olumlu sonuç çıkarsa bile bölgedeki dengelerin 40 günlük savaşın öncesine dönmeyeceği ortada.

Mevcut çatışmanın lojistik,üretim ve tedarik zincirlerinde ciddi aksamalara yol açtığını vurgulayan Putin'in süreci korona pandemisine benzetmesi ve "Sonuçları kesin olarak tahminetmek zor. Hatta çatışmayadâhil olanlar bile bunuöngöremiyor" demesi boşuna değil.

Kesin olan tek şey, Hürmüz'ün artık İran için çok güçlü birkoz olacağı. Öyle ki, Hürmüz, Tahran'ın Batı'ya karşı geleneksel şantajı olan nükleer kartının yerine alacak. Bu abartılı bir tespit değil. Zira Tahran'ın uranyum zenginleştirme programında ne kadar ilerlediği tartışmalı olsa da Hürmüz üzerindeki hâkimiyetini yıkıcı şekilde devreye sokacağı net olarak anlaşıldı.

Körfez ülkelerinin, 40 günlük savaşın gözlerine soktuğu bu gerçekliğe karşı girdikleri arayış da bölgedeki dengeyi kökten sarsacak.

ABD'ye İran'dan kendilerini koruması için verdikleri milyarlarcadolarlık haracın işe yaramadığını gören Körfez'in zenginleri, savunma partnerlerini değiştirerek sorunu çözemeyeceklerini anladılar. Kalıcı alternatifler arıyorlar.

Suudi Arabistan'ın, Ortadoğu ülkelerinden petrol ithalatı ve ihracatı için, Hürmüz Boğazı'nın yerine yeni boru hattı inşa edeceğini açıklaması başlangıç. Diğer ülkeler de benzer arayışlar içinde.

Kuşkusuz bu durum enerjinakil hatları için eşsiz bir pozisyonda olan Türkiye açısından büyük fırsatlar barındırıyor.

Hürmüz'ün kapanması İsrail'in tedarik zinciri üzerinde önemli bir etki yaratmadığı için şimdi rahat görünen Netanyahu, bu durumun orta ve uzun vadeli sonuçlarının kendisi için felaket olacağını görecek.