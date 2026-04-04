Trump, ABD’nin ritmini değiştiriyor

Başkan Trump için görevden almalar bir kriz değil, yönetim biçimininkendisi. Son haftalarda yaşananlar da bu alışıldık ritmin yeni bir perdesi.

Adalet Bakanı Pam Bondi'nin görevden alınması, haftalar önce İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem'in görevden gönderilmesinin hemen ardından geldi.

The Guardian'ın haberine göre Trump, Ulusal İstihbarat Direktörü TulsiGabbard'ın değiştirilmesini de değerlendiriyor. Yeni bir kabine revizyonu ihtimali de masada.

Peki Trump ne yapıyor?

İlk bakışta bu tablo istikrarsızlık gibi görünebilir. Oysa Trump için mesele düzen kurmak değil, kontrol alanınısürekli yeniden tanımlamak.

Bürokrasiye mesafeli, yer yer hasmane yaklaşımı, devlet mekanizmasını bir "yavaşlatıcı" olarak görmesinden kaynaklanıyor. Bu nedenle kabinedeki isimler, kurumsal hafızayı temsil eden figürlerden çok, başkanın siyasi reflekslerineuyum sağlayabilen aktörlere dönüşüyor.

Görevden almaların arkasında tek bir neden yok. Politik görüş ayrılıkları, kamuoyu önünde yaşanan çatışmalar ya da seçim hesapları belirleyici olabiliyor.

Ama daha derinde, Trump'ın yönetim anlayışının merkezinde yer alan bir tercih var. O da süreklilik yerine dinamizm. Değişen kadrolar, hem gündemi canlı tutmanın hem de dikkatleri başka alanlardan uzaklaştırmanın bir aracı.

Bu durumun bir diğer boyutu da mesaj siyaseti. Kabinedeki her değişiklik, yalnızca içerideki bir düzenleme değil; seçmene, partiye ve uluslararası aktörlere verilen bir sinyal. "Gerektiğinde değiştiririm" mesajı, bir güç gösterisi olarak okunuyor.

Özellikle seçim dönemlerine yaklaşılırken bu hamleler, tabanı konsolide etmenin ve liderlik vurgusunu pekiştirmenin araçlarından biri hâline geliyor.

Ancak bu yaklaşımın bir maliyeti de var. Sık değişen kadrolar, politika üretiminde sürekliliği zayıflatabilir. Kurumların iç dengeleri bozulabilir. Kısa vadeli siyasi kazançlar uğruna uzun vadeli idari kapasitenin aşınması riski doğar. Washington gibi karmaşık bir yapıda, kişisel sadakat ile kurumsal etkinlik arasındaki denge her zaman hassastır.

Yine de Trump siyasetinin mantığı bu gerilimde yatıyor. O, sistemi dönüştürmeye çalışırken aynı zamanda onun sınırlarıyla çatışıyor. Kabine revizyonları da bu gerilimin en görünür yüzlerinden biri.

Sonuçta tablo net. Trump için yönetim, yerleşik kuralları sürdürmekten çok, o kuralları her an yeniden yazabilme iradesi. Bu yüzden Washington'daki her değişiklik, sadece bir görev değişimi değil, sistemin ritmine yapılmış doğrudanbir müdahale.

Trump'ın, seçimler öncesi aleyhine dönen havayı değiştirmek için sıradışı hamleler yapmaktan başka şansı da yok.