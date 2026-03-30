Trump kulağından bunun için mi vuruldu?

Netahyahu'nun kayığına binen Trump savaşın İran'daki muhalifleri sokağa dökeceğini düşünüyordu. Tersi oldu.

İran sokaklarında herhangibir hareket yok. Bu durumda Tahran'ın işi sıkı tutması ve saldırılar başlamadan önce sokakları saran eylemleri kanla bastırması etkili oldu. Muhalifler de ülkeleri saldırı altındayken eylem yaparlarsa açığa düşeceklerini gördüler.

Buna karşın ABD'nin dört bir yanında kitlesel protestolar düzenleniyor. Öyle ki, en büyük mitingin yapıldığı Minnesota'da İran bayraklarıbile açıldı.

Bağımsız Senatör Bernie Sanders mitingde yaptığı konuşma olan biteni tüm çıplaklığıyla ortaya koyuyor. Satır başlarına bakalım:

Amerikan halkına Vietnam savaşı hakkında yalan söylendi. Irak savaşı hakkında yalan söylendi. Ve bugün İran savaşı hakkında da bize yalan söyleniyor.

Son seçimde Donald Trump, savaşlara harcanan devasa miktarlardaki paraya dikkat çekmişti. Kendini bir barış adayı olarak sundu. Artıksonsuz savaşlar olmayacağınıvaat etti. Yalan söyledi.

Bir ay önce Trump ve ortağı Netanyahu, İran'a karşı savaş başlattı. Bu savaş anayasal değildir, uluslararası hukuka aykırıdır.

Bugün Amerikan toplumusiyaseten bölünmüş durumda. Ama bir konu bizi birleştiriyor. Muhafazakârlar, liberaller, ilericiler bu savaşa karşı seslerini yükseltiyor.

İsrail ordusuna bombalar ve buldozerler için yaklaşık 1 milyar dolarlık silah satışını Senato'da engelleyecek bir yasa için uğraşacağız.

Gazze'de soykırım gerçekleştirmişbir hükümetinAmerikan vergi mükelleflerindendaha fazla askeri destek almasınaihtiyacı yok."

Sebebi nedir kestiremiyoruz ama güçlü bir halk desteğiyle ikinci kez seçilmeyi başaran Trump bile bile lades dedi ve nerdeyse tüm ülkeyi karşısına aldı.

Bir anlamda, kampanya dönemindekendisi kulağında vuranlaristediğini elde etmiş oldular.

Peki, bu atmosfer, İsrail Gazze soykırımına ve bölge ülkelerine saldırmaya başladığında iktidarda olan demokratları değiştirir mi?

Elbette hayır.

Önce İsrail'in tüm ahlaki üstünlüğünü silip süpüren küresel dalgayı arkalarına alıp Trump'ı bir devirsinler, sonra kaldıkları yerden Siyonizm'e hizmet etmeye devam edecekler.

Tarih bize, ABD'de de sürülmemiştarla kalmadığını gösteriyor.