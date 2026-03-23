İsrail de aynısını söylüyor Özgür Bey

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in birinci gündemi Adalet Bakanı Akın Gürlek. Mesaisini de Silivri'de dolduruyor.

Dün "Avrupa'dan ümidi kestim" diyerek, onca çağrısına rağmen Türkiye'nin içişlerine müdahale etmedikleri için sitem eden İmamoğlu kadar bile dış politikayla ilgilenmiyor.

"Dış politika" dediğime bakmayın, ana muhalefet liderimizin Fransız kaldığı, havaya bakarak ıslık çaldığı mesele üçüncü dünya savaşı ihtimali.

Üzerimizden füzeler geçiyor. Kimin kimi vurduğu belli değil.

Rubicon çoktan geçildi.

Liderlere suikastlar yapılıyor. Savaşın yalnızca bölgesel değil, küresel bir boyut kazanması için petrol ve doğalgaz güzergahları sabote ediliyor. Nükleer tesisler bile açıkça hedef alınıyor.

Avrupa'dan ümidi kesmeyen Netanyahu, "Sürekli uyarıyorum, artık Avrupa'nın derinliklerine kadar ulaşabilecek kapasiteleri var" diyerek savaşı yayma çağrısı yapıyor.

Savaş şu an dursa bile oluşan maliyeti karşılamak için yıllara ihtiyaç var. Faturayı sadece savaşın tarafları değil, tüm dünya ödeyecek; asıl yük de gelir dağılımının en altındaki kesimlerin omzuna binecek.

"Ne anlatıyorsun, tek eksik dış politika perspektifi mi? Aldıkları belediyeleri yönetemiyorlar; çöp toplama, su verme, ulaşım gibi asgari işleri bile planlayamıyorlar" diye kestirip atmak işin kolayı.

Günün sonunda her söylemi, talebi Tel Aviv'in hedefleriyle örtüşen bir ana muhalefetin Türkiye'ye zarar vermesi için iktidara gelmesine de gerek yok.

Baksanıza, Özel bu yakıcı gündemle ilgili bir perspektif tarif edemese de arada ağzını açınca sadece Trump- Erdoğan ilişkisine yükleniyor.

Oysa bu kaos karşısında Türkiye'yi cephelerin dışında konumlandıran savaş karşıtı politikasından taviz vermeyen Erdoğan'ın Trump'la diyalogu dünya barışı için hayati önemde.

Gel de siyonist yayılmacılığın önündeki en büyük engelin Trump yönetiminin Erdoğan'la ilişkisi olduğunu anlatan ve bu diyaloğun sabote edilmesi gerektiğini savunan İsrail basınındaki MOSSAD "analizlerini" hatırlama.