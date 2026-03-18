MAGA’dan Trump’a İran manifestosu

ABD Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörü Joe Kent'in dün Başkan Trump'a açık bir mektup yazarak istifa etmesi gündeme bomba gibi düştü.

İstifasını X hesabından paylaşan Kent, gerekçe olarak İran savaşını gösterdi.

Kent'in manifesto niteliğindeki açık mektubu, Trump'ı iktidara getiren MAGA tabanının son günlerde yükselen isyanını özetliyor.

Devlet aygıtının önemli bir ayağından gelen bu açıklama, ABD'nin İran savaşına girme motivasyonu hakkındaki soru işaretleri açısından da aydınlatıcı.

Mektubuna "Başkan Trump, İran'dadevam eden savaşı vicdanen destekleyemem.İran, ulusumuz için yakın bir tehditoluşturmuyordu ve bu savaşı İsrail vegüçlü Amerikan lobisinin baskısı nedeniylebaşlattığımız açıktır" sözleriyle başlayan Kent'in tespitleri şunlar:

TRUMP TUZAĞIN FARKINDAYDI



2016, 2020, 2024 yıllarında seçim kampanyanızda savunduğunuz ve ilk döneminizde uyguladığınız değerleri ve dış politikaları destekliyorum. Haziran 2025'e kadar (12 Gün Savaşı'na kadar) Ortadoğu'daki savaşların Amerika'yı vatanseverlerimizin değerlihayatlarından mahrum bırakan ve ulusumuzunzenginliğini ve refahını tüketenbir tuzak olduğunu anladınız.

SİYONİST LOBİ VE MEDYA



Bu yönetimin başlarında, yüksek rütbeli İsrailli yetkililer ve Amerikan medyasının etkili üyeleri, "Önce Amerika" platformunuzu tamamen baltalayan ve İran'la savaşı teşvik etmek için savaş yanlısı duyguları eken bir dezenformasyon kampanyası yürüttüler. Bu yankı odası, İran'ın Amerika Birleşik Devletleri için yakın bir tehdit oluşturduğuna ve şimdi saldırmanız durumunda hızlı bir zafere giden açık bir yol olduğuna inanmanızı sağlamak için kullanıldı. Bu bir yalan ve İsraillilerin bizi,ulusumuzun en iyi erkek ve kadınlarınınbinlercesinin hayatına mal olan felaketIrak savaşına çekmek için kullandıklarıaynı taktiktir. Bu hatayı tekrar yapamayız.

İSRAİL'İN UYDURDUĞU SAVAŞLAR



11 kez savaşa katılmış bir gazi ve İsrail tarafından uydurulmuş bir savaşta sevgili eşim Shannon'ı kaybetmiş bir şehit eşi olarak, Amerikan halkına hiçbir fayda sağlamayan ve Amerikan hayatlarının bedelini haklı çıkarmayan bir savaşta savaşmak ve ölmek üzere gelecek nesli göndermeyi destekleyemem.



İran'da yaptıklarımızı ve bunlarıkimin için yaptığımızı düşünmenizi rica ediyorum. Cesur adımlar atmanın zamanı geldi. Yönünüzü değiştirip ulusumuz için yeni bir yol çizebilirsiniz ya da daha da gerilemeye ve kaosa doğru kaymamıza izin verebilirsiniz. Kartlar sizin elinizde.

Başkan Trump, kendisini iktidara getiren MAGA tabanındaki bu isyanı daha ne kadar görmezden gelebilir?

Netanyahu "en az bir ay" dese de Trump'ın İran düğümünden çıkmak için bekleyecek bir saati bile yok.